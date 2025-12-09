Habertürk
Habertürk
        Libya'dan Yunanistan'a tepki | Dış Haberler

        Libya'dan Yunanistan'a tepki

        Libya Temsilciler Meclisi, Yunanistan'dan gelen "Türkiye ile imzalanan deniz yetki muhtırasını iptal edin" çağrısına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Yunan tarafını itidale, Libya'nın egemenliğine saygı göstermeye ve Libya'nın içişlerine müdahale etme girişimlerini durdurmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 01:07 Güncelleme: 09.12.2025 - 01:26
        Libya'dan Yunanistan'a tepki
        Libya Temsilciler Meclisi, Yunanistan’dan gelen "Türkiye ile imzalanan deniz yetki muhtırasını iptal edin" çağrılarına tepki göstererek, "Libya’nın egemenliğine saygı gösterin, içişlerine müdahale etmeyin" açıklamasında bulundu.

        Libya Temsilciler Meclisi internet sitesinde, Meclis Başkanı Yardımcısı Misbah Duma'nın, Yunanistan Meclis Başkanı Nikitas Michail Kaklamanis'in ifadelerine tepki açıklaması paylaşıldı.

        Açıklamada, "Yunan yetkililerin, özellikle son olarak Meclis Başkanı Kaklamanis'in Libya'nın içişlerine müdahale ve ulusal egemenliğinin açıkça ihlal edilmesi yönündeki tekrar eden çağrılarının şaşkınlık ve üzüntüyle takip edildiği" belirtildi.

        Libya'nın tam egemen bir devlet olduğu, kararlarına müdahale edilmesini veya herhangi bir dış tarafın kendisine siyasi yönelimler dayatmasının reddedildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Devlet tarafından akdedilen anlaşmalar, uluslararası hukuk ve normlara tabi egemen kararlardır ve hiçbir ülke Libya'ya bunları onaylama veya iptal etme konusunda emir verme hakkına sahip değildir."

        Libya'nın kararlarının kaynağının Libya halkını temsil eden meşru kurumlar olduğu ve başka bir ülkenin talimatını gerektirmediği aktarılan açıklamada, "Deniz sınırlarının belirlenmesiyle ilgili anlaşmazlıklarda çözüm için diplomasiden yoksun medya açıklamaları değil, uluslararası yasal çerçeveler referans alınır. Yunan tarafını itidale, Libya'nın egemenliğine saygı göstermeye ve Libya'nın içişlerine müdahale etme girişimlerini durdurmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinin haberinde, Yunanistan Meclis Başkanı Kaklamanis'in, 4 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Türkiye ve Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik mutabakat muhtırasının Libya Temsilciler Meclisinin onaylamamasını isteyerek, Libya'nın bu muhtırayı iptal etmesi çağrısında bulunduğu belirtilmişti.

