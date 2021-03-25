Libya Dışişleri Bakanı, ülkeyi ziyaret eden Avrupalı mevkidaşlarıyla istikrar sağlama çabalarını görüştü

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Bakan Menguş, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile başkent Trablus'taki Başbakanlık ofisinde ortak basın açıklaması yaptı.

Menguş, Libya'nın istikrarının bölge ülkelerinin yanı sıra Avrupa'nın istikrarı için de olumlu yansımaları olacağını vurguladı.

Ulusal Birlik Hükümetinin dış politika stratejisinde "Libya'nın egemenliği ilkesinin tartışma konusu olamayacağını" belirten Menguş, "Tüm paralı askerlerin acilen ülke topraklarından çıkması gerektiğini vurguluyoruz." dedi.

Menguş ayrıca, Avrupalı mevkidaşlarıyla Libya'daki elçilikler ve konsoloslukların açılması işlemlerinin hızlandırılmasının ve vize işlemlerinin Libya dışında değil, içinde yapılmasının gerekliliği hakkında görüştüklerini kaydetti.

Libya krizine çözüm için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde gerçekleştirilen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun 5 Şubat'taki oylaması sonucunda, Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanlığına Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

16 Mart'ta Trablus'taki başbakanlık konutunda eski başbakan Fayiz es-Serrac'dan hükümeti devralan Dibeybe, Dışişleri Bakanlığına Necla el-Menguş'u getirdi.