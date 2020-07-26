Libya hükümeti Fransız yazar Levy'nin Misrata ziyaretiyle ilgili soruşturma açtı

AA

Başkanlık Konseyi İletişim Ofisinden yapılan açıklamada, Başkanlık Konseyi'nin bu ziyaretle bir ilişkisinin olmadığı ve bilgisi dahilinde olmayan ziyarete dair herhangi bir koordine yapılmadığı belirtildi.

Açıklamada, ziyarete ilişkin tüm ayrıntıların ve gerçeklerin ortaya çıkarılacağı, devletin kanunlarına ve yasalarına aykırı kabul edilen bu fiile karışanlar hakkında kararlı yasal icraatların yerine getirileceği kaydedildi.

Konsey açıklamada, tüm idarelere ve birimlere, kanunlar ve Başkanlık Konseyi tarafından alınan kararlara uyulması konusunda sert talimatlar gönderildiğini vurguladı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, İsrail ile sıkı ilişkilere sahip Fransız yazar Bernard Henri Levy'in Misrata'yı ziyaret etmesiyle ilgili soruşturma talebinde bulunmuştu.

Levy'in Misrata ziyareti Libyalı aktivistler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.