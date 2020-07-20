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HaberlerDünyaSon dakika haberleri! Libya tezkeresi Mısır Parlamentosu'ndan geçti!
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Libya tezkeresi Mısır Parlamentosu'ndan geçti!

Son dakika... Mısır Parlamentosu'nun bugün gerçekleştirdiği gizli oturumunda, Libya'ya asker gönderme kararının onaylandığı belirtildi. Öte yandan Reuters'ın aktardığı haberde, Trump ile Sisi'nin Libya'da ateşkesi sürdürmek için anlaştığı ifade edildi.

son dakika
HABERTURK.COM / Reuters

Son dakika bilgilerine göre, Mısır Parlamentosu'nun bugün Libya'ya asker gönderme tezkeresi için gerçekleştirdiği gizli bir oturumda Libya'ya asker gönderme kararının alındığı ifade edildi.

Parlamento temsilcisi Seyid Şerif, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'ye Mısır askerini Libya'ya gönderme yetkisi verilmesi yönünde bir karar almak üzere parlamento tarafından "gizli bir oturum" gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Reuters'ın aktardığı haberde, ABD Başkanı Donald Trump ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin telefonda görüştüğü ifade edildi. Görüşmede iki liderin, Libya'da ateşkesi sürdürmek için anlaştığı aktarıldı.

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