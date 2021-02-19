Lider Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde geride kalan 25 haftalık bölümde 24 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenildi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla haftaya Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin önünde averajla lider girdi. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde iyi bir sezon geçiren turuncu-yeşilli takım ise 24 müsabakada 12 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgiyle 42 puan topladı. Alanya temsilcisi, 26. hafta öncesinde 5. sırada yer buldu.

BU SEZONKİ 3. MAÇ

İki takım, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer kez karşılaşan iki ekipten gülen taraf Aytemiz Alanyaspor oldu. Akdeniz temsilcisi, Türk Telekom Stadı'nda oynanan ligin 5. hafta karşılaşmasını 2-1 kazandı. Turuncu-yeşilli ekip, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasını ise 3-2 alarak rakibini kupa dışına itti.

Aytemiz Alanyaspor, bu sezon resmi maçlarda Galatasaray'ı deplasmanda yenen tek takım oldu.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 5 futbolcu farklı nedenlerden dolayı yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Sakatlıkları bulunan sol bekler Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina sürecinden yeni çıkan Halil Dervişoğlu, Antalya'ya götürülmedi.

Çaykur Rizespor'dan ayrılış süreciyle ilgili 3 maçlık ceza verilen Oğulcan Çağlayan karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığı süren ve Antalya kampına dahil edilmesine rağmen henüz takımla çalışmalara katılamayan Sofiane Feghouli'nin de süre alması beklenmiyor.

KAPTAN ARDA'NIN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'da takım kaptanı Arda Turan, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

Süper Lig'in 24. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra soyunma odasındaki küfürlü tezahüratı nedeniyle 2 maç ceza verilen Arda, Türkiye Kupası'ndaki Aytemiz Alanyaspor ve Süper Lig'deki Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyerek cezasını doldurdu.

İKİ OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 27. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

LİGDE SON 6 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Ligdeki son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 karşılaşmadan da 3 puan çıkardı. Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 15 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Geride kalan bölümünde oynadığı 24 maçta 49 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, 53 gollü Beşiktaş'ın ardından ligin en çok gol atan 2. takımı oldu.

Kalesinde ise sadece 19 gol gören Fatih Terim'in öğrencileri, bu alanda da ligin en iyisi olarak dikkati çekti.

MUSTAFA MUHAMMED'IN BOŞU YOK

Ara transfer döneminde kadroya katılan Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed, Aytemiz Alanyaspor maçında Galatasaray'ın en önemli gol silahı olacak.

Sarı-kırmızılı takıma transfer olduktan sonra 3 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçında forma giyen 23 yaşındaki santrfor, bu müsabakaların tamamında gol attı.

Ligde Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında gol sevinci yaşayan Muhammed, kupada da Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında fileleri havalandırdı. Genç golcü, Alanyaspor ile oynanacak lig maçında da gol atarak serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

MUSLERA DÖNDÜ LİGDE PUAN KAYBI UNUTULDU

Galatasaray, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahadaki yerini alamayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın dönüşü sonrasında Süper Lig'de puan kaybetmedi. Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran'da oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında ayağı kırılan Muslera, bu sezon 20 Ocak'taki Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla sahalara döndü.

Sakatlıktan kurtulduktan sonra 6 Süper Lig maçında forma giyen Muslera, performansıyla Galatasaray'ın yakaladığı seriye önemli katkıda bulundu. Tecrübeli file bekçisi, çıktığı bu lig müsabakaların 3'ünde kalesini gole kapatırken, diğer 3 müsabakada ise sadece birer gol yedi.