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Liderlerin sandığından hangi aday çıktı?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda oy verme işlemi tamamlandı. Siyasi parti liderlerinin oy kullandıkları sandıklarda cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hangisinin önde çıktığı da belli oldu. İşte sonuçlar...

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HABERTURK.COM / DHA
  • Liderlerin sandığından hangi aday çıktı?

    MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullandı. Bahçeli'nin oy verdiği 1296 numaralı sandıkta 296 seçmen oy kullandı. Oyların 292's'i geçerli, 4'ü geçersiz sayıldı. Sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na 233, Recep Tayyip Erdoğan'a 59 oy çıktı.
  • Liderlerin sandığından hangi aday çıktı?

    Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'ın oy verdiği Çankaya Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ndeki 1276 numaralı sandıkta kullanılan 321 oyun 1'i geçersiz sayılırken, sonuçlara göre, Kemal Kılıçdaroğlu 274 oyla birinci oldu. Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 46 oy çıktı.
  • Liderlerin sandığından hangi aday çıktı?

    Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2'nci oylaması için Ankara'daki Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde oy kullandı. İnce'nin oy kullandığı 4617 nolu sandıkta 358 seçmen oy kullandı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğluna'na 295 oy, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a ise 59 oy çıktı. Sandıktan çıkan 4 oy ise geçersiz sayıldı.
  • Liderlerin sandığından hangi aday çıktı?

    CUMHURBAŞKANLIĞI 2´nci seçim turunda İstanbul´da oy kullanan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu´nun sandığından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a 83 oy çıkarken Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu´na 254 oy çıktı.

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