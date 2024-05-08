LİLA KAĞIT HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı. 4.48 Milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip olan Lila Kağıt toplamda 120 milyon lot dağıtımı yaptı. Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin liderliğinde halka arz edilen firma 37,39 TL hisse fiyatından talep topladı. 3 milyon 494 bin 553 yurtiçi bireysel yatırımcının katıldığı halka arzda Lila Kağıt 25 lot (972 TL) hisse dağıtımı gerçekleştirdi.