Fransa Ligi ekiplerinden Lille, Ferhat Çoğalan'ı kadrosuna kattı. 16 yaşındaki Ferhat Çoğalan 4 sezondur Valencia altyapısında forma giyiyordu. 17 Yaş Altı Türkiye Milli Takımı'nda da oynayan Ferhat, Fransız ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransa doğumlu olan genç orta saha oyuncusu, Valencia 17 Yaş Altı ve 19 Yaş Altı takımlarında bu sezon 30'dan fazla asist yaparak 20'den fazla gol atma başarısı göstermişti.

Lille, geçtiğimiz günlerde İstanbulspor'dan 21 yaşındaki sağ bek Zeki Çelik ile de 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

FERHAT ÇOĞALAN KİMDİR?

Fransa'nın kuzey kentlerinden Grande Synthe'de dünyaya gelen Ferhat Çoğalan, 2013 yılında Marsilya ve Chelsea tarafından denenmişti. Ancak Ağustos 2014'te La Liga ekiplerinden Valencia'ya transfer olmuştu.

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