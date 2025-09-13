Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Lily Collins’in zayıf görünümü endişe yarattı - Magazin haberleri

        Lily Collins’in zayıf görünümü endişe yarattı

        'Emily In Paris' yıldızı, New York Moda Haftası'ndaki şık tarzıyla beğeni toplarken, belirgin karın kasları ve ince formu sosyal medyada endişe yarattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2025 - 20:59 Güncelleme: 13.09.2025 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zayıf görünümü endişe yarattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        'Emily In Paris' dizisinin yıldızı Lily Collins, katıldığı New York Moda Haftası defilesinde hem şık tarzıyla hem de bir hayli zayıf görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun karın kaslarının belirginliği ve oldukça ince formu, sosyal medyada geniş yankı buldu.

        Collins'in bu görünümü, bazı sosyal medya kullanıcıları arasında endişe yarattı. Birçok kişi, genç kadınlar için bir rol model olarak görülen bir ismin bu kadar zayıf olmasının, yeme bozukluklarını teşvik edebileceği yönünde yorumlar yaptı.

        REKLAM

        Yapılan yorumlar arasında, "Artık fazla ileri gitmiş," ve "Collins, karakterinin yeme bozukluğu olduğu bir film mi çekiyor?" gibi ifadeler yer aldı.

        Fotoğraflar: Shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Lily Collins
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"
        "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        "Final oynarsam kazanırım!"
        "Final oynarsam kazanırım!"
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Can kayıpları var!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Can kayıpları var!
        O anları dakika dakika anlattı
        O anları dakika dakika anlattı
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Domenico Tedesco imzayı attı
        Domenico Tedesco imzayı attı
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Yasak aşk ortaya çıktı
        Yasak aşk ortaya çıktı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        Kraliyet skandalları
        Kraliyet skandalları