Lily Collins’in zayıf görünümü endişe yarattı

'Emily In Paris' dizisinin yıldızı Lily Collins, katıldığı New York Moda Haftası defilesinde hem şık tarzıyla hem de bir hayli zayıf görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun karın kaslarının belirginliği ve oldukça ince formu, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Collins'in bu görünümü, bazı sosyal medya kullanıcıları arasında endişe yarattı. Birçok kişi, genç kadınlar için bir rol model olarak görülen bir ismin bu kadar zayıf olmasının, yeme bozukluklarını teşvik edebileceği yönünde yorumlar yaptı.

Yapılan yorumlar arasında, "Artık fazla ileri gitmiş," ve "Collins, karakterinin yeme bozukluğu olduğu bir film mi çekiyor?" gibi ifadeler yer aldı.

