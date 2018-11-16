13 | 21

2018 yılı için hedeflerinin 200 bin yerli ve yabancı turist olduğuna dikkati çeken Eroğlu, " Hedefimize henüz yıl bitmemiş olmasına rağmen ulaştık. 200 bini aşkın kişi bu yıl içerisinde Limni Gölü'nü ziyaret etti. Tabiat parkındaki tesislerimiz konaklama ve restoran hizmetini muntazam bir şeklide misafirlerine sunabilecek kapasitede. Artık yılın 12 ayı hizmet vereceğiz. Kış mevsimi de dahil olmak üzere hizmet vermeye devam edeceğiz. Doğayı, yaşamı ve buradaki güzellikleri yaşamak isteyen herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.