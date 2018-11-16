Zigana Dağı'nın eteklerinde bulunan, sarıçam ve ladin ağaçlarıyla kaplı Limni Gölü Tabiat Parkı, yağan karın ardından görsel şölen sunuyor. Kar kalınlığı 50 santimereye ulaşan ve büyük bölümü buz tutan göldeki kış güzelliği drone ile havadan görüntülendi
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Doğu Karadeniz'in alternatif turizm merkezlerinden Limni Gölü Tabiat Parkı, yağan karın ardından büyük bölümü buz tutan görüntüsüyle görsel şölen sunuyor.
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AA'nın haberine göre Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan, Trabzon'a 65 ve Gümüşhane kent merkezlerine 45 kilometre uzaklıktaki Limni Gölü, Tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana Dağı'nın eteklerinde yer alıyor.
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Sarıçam ve ladin ağaçlarıyla kaplı alanda oluşan krater özelliğine sahip 2 bin 24 rakımlı gölde, iki günden bu yana kentte etkisini gösteren kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.
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Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı tabiat parkında göle eşlik eden ağaçların manzarası ve buz tutan göl, drone görüntülerine yansıdı.
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Geçen yıl 100 bini aşkın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tabiat parkında konuklar için bir restoran ve konaklama amaçlı 22 orman köşkü bulunuyor.
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Limni Gölü, yerli turistlerin yanı sıra doğa turizmi için Doğu Karadeniz Bölgesi'ni tercih eden Arap turistlerin önemli uğrak noktalarından birisini oluşturuyor.
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Gölü tercih eden yerli ve yabancı turistler, Zigana yöresine özgü işlenmemiş yerli kuzu etinin lezzetini tadarak, karlı göl görüntüsüne karşı semaverde çay yudumlamanın keyfini yaşıyor.
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Geçen yıl 100 bini aşkın yerli ve yabancı turisti ağırlayan ve özel araçlarla ulaşım sağlanan gölün bulunduğu tabiat parkını bu yıl içinde 200 bini aşkın yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
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Tabiat parkının kış ayında da hizmet vermesi için yol üzerinde yapılan çığ önleyici düzenlemelerin ardından Limni Gölü kış mevsiminde de ziyaretçilerine hizmet vermeyi sürdürüyor.
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"HUZURU VADEDİYORUZ"
Limni Gölü Tabiat Parkı İşletmecisi Murat Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Limni Gölü'nün Zigana Dağı'nın eteklerinde eşsiz doğal güzelliğiyle ziyaretçilerine doyumsuz bir doğal güzellik sunduğunu söyledi.
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Gölün bulunduğu alanın tabiat parkı ilan edilmesinin ardından ziyaretçilere konaklama ve tesis hizmeti de sunmaya başladığını anımsatan Eroğlu, "Misafirlerimizi yaz mevsiminde olduğu gibi kış mevsiminde de bir konukseverlik içerisinde ağırlamak istiyoruz. Onlara eşsiz doğada güzel zaman geçirmeyi, huzuru vaadediyoruz." dedi.
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Eroğlu, Limni Gölü Tabiat Parkı'nı geçen yıl 100 bini aşkın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bilgisini vererek, son dönemlerde tatil için bölgeyi tercih eden Arap turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını bildirdi.
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2018 yılı için hedeflerinin 200 bin yerli ve yabancı turist olduğuna dikkati çeken Eroğlu, " Hedefimize henüz yıl bitmemiş olmasına rağmen ulaştık. 200 bini aşkın kişi bu yıl içerisinde Limni Gölü'nü ziyaret etti. Tabiat parkındaki tesislerimiz konaklama ve restoran hizmetini muntazam bir şeklide misafirlerine sunabilecek kapasitede. Artık yılın 12 ayı hizmet vereceğiz. Kış mevsimi de dahil olmak üzere hizmet vermeye devam edeceğiz. Doğayı, yaşamı ve buradaki güzellikleri yaşamak isteyen herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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ZİGANA DAĞI'NDA KAYAK KEYFİ YAŞANACAK
Öte yandan Limni Gölü'nün zirvesinde bulunan Türkiye'nin ilk kış sporları merkezlerinden Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin de bulunduğu Zigana Dağı'nda kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.
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Doğu Karadeniz'in önemli kış turizmi destinasyonlarının başında gelen ve doğaseverlerin de ilgisini çeken kayak merkezi, ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.
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Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan kayak merkezi ve tesislerde ziyaretçiler, kayak ve kızak kiralamanın yanı sıra yöresel yemeklerin sunulduğu restorandan da yararlanma imkanı buluyor. Trabzon Havalimanı'na 60, Gümüşhane kent merkezine ise 40 kilometre mesafedeki kayak merkezinde 150 kişilik otel ve 50 kişilik kayakevi hizmet veriyor.
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