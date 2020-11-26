Limon birçok vitamin ve mineral içermektedir. Bunlar; C vitamini, E vitamini, potasyum, demir, manganez, folat, B1 ve B2 vitaminleri, magnezyum, çinko, bakır, fosfor ve kalsiyumdur. Limonun içi kadar kabuğu da fayda sağlamaktadır.

Limonun Cilde Sağladığı Faydalar;