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        Haberler Müzik Limp Bizkit grubu konser için Türkiye'ye geliyor

        Limp Bizkit grubu konser için Türkiye'ye geliyor

        Alternatif metal müzik türü nu metalin ikonik gruplarından Limp Bizkit, 17 Ağustos'ta istanbul'da müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.07.2025 - 16:18 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:18
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        Limp Bizkit geliyor
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        ABd'li nu metal grubu Limp Bizkit, 17 Ağustos'ta Ataköy Marina Arena'da Türk hayranlarının karşısına çıkacak. Grup üyeleri, konsere aileleriyle birlikte katılacak.

        Florida'da 1994'te Fred Durst liderliğinde kurulan Limp Bizkit, 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında metal, hip-hop ve punk enerjisini harmanlayan tarzlarıyla tüm dünyada tanındı.

        'Nookie', 'Break Stuff', 'My Way', 'Rollin' ve 'Behind Blue Eyes' adlı kült hitleriyle listelerin zirvesine yerleşen grup, nu metal akımının güçlü temsilcilerinden biri olarak müzik dünyasında yer edindi.

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        #limp bizkit
        #Metal müzik
        #konser
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