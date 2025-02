Lindsay Lohan 18 aylık olan oğlunun fotoğraflarını ilk kez paylaştı

Lindsay Lohan evlilik haberini Temmuz 2022'de vermişti. Doğum gününde sosyal medya hesabından nişanlısıyla olan fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, şu ifadeyi kullanmıştı: Ben dünyanın en şanslı kadınıyım. Hayatıma girmenle mutluluğu ve zarafeti aynı anda buldum. Benim kocam olduğun için şaşkınım. Hayatım ve her şeyim. Her kadın her gün böyle hissetmeli.