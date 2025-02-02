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        Haberler Dünyadan Lindsay Lohan 18 aylık olan oğlunun fotoğraflarını ilk kez paylaştı - magazin haberleri

        Lindsay Lohan 18 aylık olan oğlunun fotoğraflarını ilk kez paylaştı

        Geçmişte alkol alışkanlığı nedeniyle defalarca rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Lindsay Lohan, artık 1,5 yaşındaki oğlu ve eşiyle mutlu bir aile hayatı yaşıyor. Ünlü oyuncu, ilk kez oğlunun fotoğraflarını yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 12:19 Güncelleme: 02.02.2025 - 12:19
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        Ünlü oyuncu Lindsay Lohan, 18 aylık olan oğlu Luai'nin fotoğraflarını ilk kez paylaştı. 38 yaşındaki oyuncu, ailesiyle hayvanat bahçesine gittiğinde çekilen fotoğrafları Instagram'daki takipçileri için yayınladı.

        2023'te doğan Luai, fotoğraflarda annesi Lindsay Lohan ve babası Bader Shammas ile görülüyor.

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        Lindsay Lohan, fotoğraflarını ilk kez paylaşmış olsa da oğlunun yüzünü göstermedi.

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        Mutlu aile fotoğrafları, Lohan'ın hayranlarını sevindirdi. Bir hayranı; "Çocukluğumdan beri bir hayranın olarak, şu an sahip olduğun hayattan dolayı çok mutluyum" diye yazdı.

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        Her ikisi de 38 yaşında olan Lohan ve Shammas ikilisi, ilk kez 2020'de ilişkiye başladı. 2022'de evlenen çiftin oğlu Temmuz 2023'te dünyaya geldi.

        Bebeğini Duabi'de dünyaya getiren Lohan, oğlunu doğduğu günden bu yana kameralardan uzak tuttu.

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        Lindsay Lohan, Jimmy Fallon'un sunduğu Tonight Show'a katıldığında "Evlilik harika, muhteşem. Hayatımın erkeğiyle tanıştım. Hayatta bunu bulup bulamayacağınızı asla bilemezsiniz. O harika bir adam ve onu seviyorum. Biz harika bir takımız" demişti.

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        Lohan, oğlunun her anını kayda aldığını söylemiş ve “Oğlum doğduğundan beri her sabah uyandığı anda onun fotoğrafını çekiyorum. Bunu kaçıramam, bu yüzden onun programına uymam gerekiyor" demişti.

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        Çocuk yıldız olarak üne kavuşan, 2004 tarihli 'Mean Girls' filmiyle Hollywood'un aranan isimleri arasına giren Lohan, geçmişte alkol alışkanlığı nedeniyle defalarca rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü.

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        Lindsay Lohan evlilik haberini Temmuz 2022'de vermişti. Doğum gününde sosyal medya hesabından nişanlısıyla olan fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, şu ifadeyi kullanmıştı: Ben dünyanın en şanslı kadınıyım. Hayatıma girmenle mutluluğu ve zarafeti aynı anda buldum. Benim kocam olduğun için şaşkınım. Hayatım ve her şeyim. Her kadın her gün böyle hissetmeli.

        #Lindsay Lohan
        #bebek
        #evlilik
        #lindsay lohanın çocuğu
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