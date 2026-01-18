Linet'ten Gazze açıklaması: Her zaman mağdurun yanındayım

İzmir Alsancak'taki bir mekânda sahne alan şarkıcı Linet, öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsrail asıllı Türk vatandaşı olan şarkıcıya Gazze'de yaşanan insanlık dramı soruldu. Konunun kendisi için son derece hassas olduğunu vurgulayan Linet; "Her şeyden önce ben bir insanım, ardından sanatçıyım. Gazze'de yaşananlar açık bir insanlık dramıdır" ifadelerini kullandı.

"NE SÖYLERSEM YANLIŞ ANLAŞILIYOR"

Sık sık yanlış anlaşılmalara maruz kaldığını dile getiren Linet, şu sözlerle kendisini ifade etti; "Ne söylersem yanlış anlaşılabiliyor. Çünkü bulunduğum konum buna çok müsait. Ben ne İsrail Hükümeti'nin savunucusuyum ne de herhangi bir siyasetin sözcüsüyüm. Ben sadece bir sanatçıyım."

"BU BİR SOYKIRIMDIR"

Linet, ardından sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Zulmün faili kim olursa olsun, ben her zaman mağdurun yanındayım. Gazze'de yaşananları izlerken kendi adıma utanç duyuyorum. İsrail Hükümeti'nin Gazze halkına uyguladığı bu zulmü en sert şekilde kınıyorum. Bu bir soykırımdır. Masum insanların topluca yok edilmesinin başka bir adı olamaz."