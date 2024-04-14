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        Lionel Messi şov yaptı, Inter Miami kazandı!

        Kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Lionel Messi, MLS'i sallamaya devam ediyor. Arjantinli yıldız, Sporting KC ile yaptıkları maça ceza alanı dışından attığı muhteşem golle damgasını vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 10:52 Güncelleme: 14.04.2024 - 10:52
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        Lionel Messi'nin takımı Inter Miami, MLS 8. hafta maçında deplasmanda Sporting KC ile karşılaştı.

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        Arrowhead Stadı'nda oynanan maçı Inter Miami 3-2 kazandı.

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        Konuk ekibin gollerini 18. dakikada Diego Gomez, 51. dakikada Lionel Messi, 71. dakikada ise Luis Suarez kaydetti. Sporting'in golleri 6 ve 58. dakikalarda Erik Thommy'den geldi.

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        Arjantinli yıldız Messi, Inter Miami'nin attığı ilk golde de asist yaptı.

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        Alınan bu sonuçla birlikte Inter Miami, puanını 15 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

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        Inter Miami ligin bir sonraki haftasında Nashville SC ile oynayacak. Sporting KC ise St. Louis ile karşılaşacak.

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