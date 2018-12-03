TL’nin 5 aylık kaybı yüzde 47.5, 3.5 aylık kazancı yüzde 41 oldu. 8.5 ayda bir dibe indi bir tepeye çıktı. Bitişikte 13 Ağustos sonrası doların ve euronun yüzde 29 değer kaybettiği görülüyor. TL’nin bu iki para birimine karşı değer kazancı ise yüzde 41’e vardı.
-Erken seçim ihtimalinin gündeme düşmesiyle 12 Mart’ta başlayan kötüleşme döneminde 13 Ağustos’a kadar dolar yüzde 90, Euro yüzde 74 arttı ve TL’nin dolar karşısındaki kaybı yüzde 47.5’a vardı. Böylece TL kaybettiği orana yakın bir değer artışını yakaladı.
-Son 3.5 aydır gerilemesine karşılık doların değeri yükselişe geçtiği 12 Mart düzeyinin hala yüzde 35 üzerinde. Yani dolar/TL 8.5 ay önceye göre üçte bir daha değerli. Bu oran euroda yüzde 24. TL açısından ise halen yüzde 26 değer kaybı var. Bu sonuçlar kurda tam anlamıyla normale dönüş olmadığına işaret ediyor.
FAİZDE HAREKET DAHA AĞIR
-Hazine faizlerinde de benzer eğilim ve performans söz konusu. 2 yıllık devlet tahvili 12 Mart’ta yüzde 13.75’den yükselişle 13 Ağustos’ta yüzde 25.51 ile rekor kırdı. 5 aylık faiz değişimi yüzde 85.5’i buldu. Bu oran, aynı dönemde doların artışına çok yakın. 13 Ağustos sonrasındaki düşüşle 29 Kasım’da 2 yıllık tahvil faizi yüzde 20’nin altına sarktı. Buradaki düşüş oranı da yüzde 22’yi buldu.
-Ancak faiz hala 12 Mart’ta yükselişe geçtiği düzeyin yüzde 44 üstünde bulunuyor. Tabii ki koşullar da artık aynı değil. En azından faizin tabanını belirleyen enflasyon mart ayındakine göre iki katı düzeyinde.
Abdurrahman Yıldırım'ın yazısının tamamına ulaşmak için tıklayınız
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