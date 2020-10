"KALBİM VE RUHUM SENİNLE GİTTİ"

Amerikalı şarkıcı, "Benim güzel meleğim. Senin üzerinde yürüdüğün toprağa tapındım, bu dünyada ve şimdi de cennette. Kalbim ve ruhum seninle birikte gitti. Sensiz geçen her gün her an, acımın derinliği boğucu ve dipsiz" ifadelerini kullandı.