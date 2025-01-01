Lise öğrencisi Melih'in 8 projesi faydalı model olarak tescillendi

Murat Kantarcı Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) proje öğrencisi Bakır, ilkokuldan itibaren farklı alanlarda projeler üretmeye başladı.

Bakır'ın hazırladığı 15 projeden "Paraşüt Özellikli Emniyet Kemeri", "Yüzeyini Kendi Temizleyebilen Masa", "Akıllı Sandalye Sistemi", "Güneş Enerjisiyle Çalışan Akıllı Perdeli Cam Sistemi", "Hareketten Enerji Üreten Giyilebilir Robot Bacak", "Karayolu Mikroplastik Toplama Cihazı", "Sağlık Alanında Soğuk Zincir Taşıma Çantası" ve "Hasta Pozisyonlandırıcı Akıllı Hasta Yatağı", Türk Patent ve Marka Kurumunca faydalı model olarak tescillendi.

Melih Bakır, çeşitli kodlama ve yazılım programlarına ilgi duyduğunu, özellikle Covid-19 salgını sürecinde kendini bu alanda geliştirdiğini söyledi. REKLAM TÜBİTAK ve TEKNOFEST'e de projeler hazırladığını, bunların kendisini sürekli ileriye taşıdığını belirten Bakır, "BİLSEM'deki hocam Tuğba Karaoğlu, 'Melih, bu kadar proje yapıyorsun ancak bunların çalınma riski olduğu için bunları sınai mülkiyet hakları kapsamında patentle, faydalı modelle, tasarım tesciliyle koruyalım.' dedi. Böylece patentle ilgili sürecim başladı. Şu anda 15 faydalı model tescil başvurum var, 8'i tescillenmiş durumda." dedi.

YATALAK HASTALAR İÇİN YATAK PROJESİ Son dönemde tescil alan projelerine değinen Bakır, şöyle konuştu: "Yoğun bakım ve yatalak hastalara yönelik geliştirdiğim yatak projem var. Biliyoruz ki uzun süre yatmaya mahkum kalan hastalarda deride açılmalar ve yara oluşumları gözlemleniyor. Biz de bunları engellemek için bir yatak tasarladık. Yatan hastayı belli zaman aralıklarında dışarıdan hiçbir müdahale olmadan otomatik şekilde döndüren, hareket ettiren, pozisyon değiştirmesini sağlayan bir proje."

Covid-19 sürecinde geliştirdiği bir diğer proje hakkında da bilgiler veren Bakır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Pandemi sürecinde çok fazla evde kaldık. Güneş belli bir seviyenin üzerine çıktığında, evlerdeki eşyaların kumaşlarının solmasına ve sararmasına sebep oluyor. Tabi perde sistemleri var ama bunu ortadan kaldırmak için 'perdeli cam projesi' geliştirdim. Bu projede çift cam arasına yerleştirdiğimiz sistem sayesinde güneş ışığının belli bir değerden fazla olduğu zamanlarda camın otomatik perde moduna geçmesini sağladık."

REKLAM Yoğun bakım hasta yatağı ve güneş enerjisiyle çalışan akıllı perdeli cam sisteminin yanı sıra diğer projelerine de destek arayan Bakır, bu projelerle ilgili elinde prototip olmadığını çünkü faydalı model tescillerinde öncelikle çizim üzerinden sürecin devam ettiğini ifade etti. ABD'Lİ YATAK FİRMASIYLA GÖRÜŞTÜ Prototipleri yapabilmek için çeşitli şirketlerle görüştüğünü, özellikle yatak projesi için ABD'de hastane yatağı üreten bir firmayla irtibata geçtiğini anlatan Bakır, "Firma bizden prototip üretmemizi istedi. Bu prototipi üretmek için bazı desteklere ve yatırıma ihtiyacımız olduğunu kendilerine bildirdik. Tabii süreç içerisinde gelen yatırımlarla projelerimin prototiplerini üretip ondan sonra şirketlerle görüşmeyi ve bunları dünya çapında, Türkiye çapında kullanılan bir ürün haline getirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

REKLAM Liseye başladığından bu yana patent konusundaki deneyiminden dolayı çeşitli seminler verdiğini belirten Bakır, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle liselerde görevli öğretmenlere sınai mülkiyet hakları, patent ve tasarım tescillerinin nasıl yapılacağı, sürecin nasıl işleyeceğine dair sunumlar yaptığını kaydetti. Türkiye çapında da öğrencilere yönelik hem çevrimiçi hem yüz yüze seminerlerinin devam ettiğini dile getiren Bakır, İstanbul, Ardahan, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da öğrenci ve öğretmenlerle buluştuğunu söyledi.