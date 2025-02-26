Lise öğrencisinden orman yangınlarının büyümesini engelleyebilecek proje

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının Konya Bölge Finali ve Sergisi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası Fuar Alanı'nda gerçekleştirildi. Yarışmada en çok ilgiyi ise Antalya'da yaşayan 14 yaşındaki lise 9. sınıf öğrencisi Aren Azat'ın orman yangınları için geliştirdiği yapay zeka destekli yangın erken tespit ve otomatik müdahale sistemi projesi çekti. Manavgat, Antalya ve Alanya'da meydana gelen orman yangınlardan etkilenerek bir çözüm bulmak isteyen Azat, projesinin sensörler aracılığıyla yangını erken tespit ederek, yüksek kesimlerde yerleştirilecek su tankları ya da dış beslemeli yağmur suyu ile dolabilen süzgeçli su tankları vasıtasıyla otomatik sulama başlatacağını ve tampon sistemiyle yangının yayılmasını engelleyebileceğini ifade etti.

"YANGIN BÜYÜMEDEN ETRAFINI SARARAK KONTROL ALTINA ALACAK"

Proje hakkında bilgi veren lise öğrencisi Aren Azat, "Manavgat, Antalya ve Alanya çevresinde son zamanlarda meydana gelen yangınlarda yaklaşık 200 bin dönüm arazinin yok olmasından dolayı böyle bir proje geliştirdik. Projenin amacı yangınları erkenden tespit etmek ve yangın büyümeden önce Turan Taktiği ile etrafını sararak yangının büyümesini önlemektir. Yangın algılandığında sistem hemen sulamayı başlatıyor ve ardından devreye giren tampon sistemi, yangının etrafında bir sınır hattı oluşturuyor. Eğer yangın nedeniyle direklerden biri yıkılırsa, tampon sistem sayesinde yangın olduğu yerde söndürülüyor. Ağaçlık alanlarda itfaiye araçlarının ulaşımı zor olabiliyor. Helikopterler müdahale ederken dökülen su havada buharlaşıyor. Biz bu projeyle ağaçlık alanlara direkler kurarak bölgenin güvenliğini sağlamayı amaçladık. Bu sistem, özellikle ulaşımın zor olduğu ağaçlık alanlarda büyük avantaj sağlayabilir" diye konuştu.

Projeye danışmanlık yapan kimya öğretmeni Abdullah Akdeniz de, yangınlarla mücadelede bu sistemin büyük katkı sunabileceğini belirterek, "Sesimizi duyurmak istiyoruz, çünkü orman yangınları ülkemiz ve dünyamız için kanayan bir yara. Orman arazisi ve endemik türlerin korunması açısından arozözlerin giremediği yerlerde bizim bu tampon sulama sistemimizin çok etkili olacağını düşünüyoruz" dedi.