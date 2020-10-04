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Liseler ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılır? Milli Eğitim Bakanı son dakika duyuruları

Okullar ne zaman açılacak? Sorusu merak ediliyor. 5 Ekim Pazartesi yarın liseler açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu? Sorularının yanıtlarını inceleyeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı 5 Ekimde bazı liselerin eğitime başlayacağını duyurmuştu. MEB'den son dakika açıklama geldi. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendire gelişmeler...

Liseler ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılır? Milli Eğitim Bakanı son dakika duyuruları

Son dakika haberi MEB'den geldi. Yüz yüze eğitim yarın başlayacak mı, başlamayacak mı? Sorusu merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce illere '2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Uygulamalı Eğitim'e ilişkin yazı gönderilmişti. Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde yüz yüze eğitimin başlamasına yönelik karar alındı. Yüz yüze eğitimin başlamasına yönelik ayrıntılar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklandı. İşte okulların açılış tarihi ile ilgili son dakika gelen açıklamalar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK LİSELER?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların ne zaman açılacak sorusuna ilişkin lise öğrencileri için açıklamada bulundu. Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencilerinin 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlamasına ilişkin, "Uygulama dersleri, gruplar halinde, gerekli koruyucu önlemler alınarak yapılacak. Bu nedenle kontrolü çok rahatlıkla sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, mesleki ve teknik eğitimde özellikle uygulama derslerinin kritik bir önem taşıdığına dikkati çekerek öncelikle iş yeri stajları konusunda öğrencilerin taleplerinin bulunduğunu belirtti.

"İlk olarak, 28 Eylül itibarıyla işletmelerde beceri eğitimi ve stajların başlayabilmesine imkan sağladık. Şimdi de uygulama eğitimlerimizi başlatıyoruz. Bizim arzumuz, bu derslerin bir an önce başlamasıydı. Çünkü meslek lisesi demek, uygulama demektir ve uzaktan eğitimde bu pratikleri uygulamak mümkün değil. Bu konuda daha fazla gecikmeden gerekli tedbirleri alıp uygulamalı derslerimize başlıyoruz. Uygulama dersleri, gruplar halinde, gerekli koruyucu önlemler alınarak yapılacak. Bu nedenle kontrolü çok rahatlıkla sağlayacağız. Mesleki ve teknik eğitimdeki öğrencilerimizin mesajlarıyla bizden yoğun talepleri vardı, onları iş sahaları ve uygulama eğitimleriyle buluşturmanın heyecanını ve sevincini yaşıyoruz."

MESLEK LİSELERİNDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Açıklamada, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencilerinin 5 Ekim Pazartesi'den itibaren başlatılamasına ilişkin bilgilere de yer verildi. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim/staj uygulamaları 28 Eylül'de başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazı doğrultusunda mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm sınıf seviyelerinde tüm alan ve dallarda yüz yüze uygulama eğitimlerine başlayacak.

Yüz yüze uygulama eğitimlerinin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi için gerekli tedbirler de alındı. Buna göre öğrencilere, okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirmeler yapılacak. Okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından takibinin yapılarak okuldaki yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

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