Liselerde devamsızlık sınırı kaç gün oldu, sınırı geçen öğrenci için yaptırım ne olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan yeni yönetmelikle lise öğrencilerini ilgilendiren önemli değişiklikler hayata geçirildi. Yönetmelikte devamsızlık sınırı yeniden belirlenirken, bu sınırı aşan öğrencilerin bir işletmeyle sözleşme yapmaları halinde eğitimlerine devam edebilecekleri hükmü getirildi. İşte, yeni yönetmeliğe göre güncellenen devamsızlık sınırı…
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemede öğrencilerin devamsızlık sınırı ve şartları yeniden belirlenirken, devamsızlık sınırını aşan öğrenciler için de hükümler getirildi. Peki, lisede kaç gün devamsızlık hakkı var, sınırı aşan öğrenciler için yaptırım ne olacak?
LİSELERDE DEVAMSIZLIK SINIRI KAÇ GÜN?
Yönetmeliğe göre, birinci dereceden yakınını kaybeden öğrenciler için özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 40,
Üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi, yatarak tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak belirlendi.
YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE LİSELERDE DEVAMSIZLIK HAKKI
Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanacak.
DEVAMSIZLIK SÜRESİ DOLANLAR NE YAPACAK?
Özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler hariç, devamsızlık sürelerini dolduran ve öğrenim hakkı bulunanlar ilgili eğitim ve öğretim yılında derslere ve işletmede mesleki eğitime devam edemeyecek, sınavlara giremeyecek.
DEVAMSIZLIKTAN KALAN ÖĞRENCİLERE SÖZLEŞME ŞARTI
Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı olan öğrenciler, bir sonraki eğitim ve öğretim yılında bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam edebilecek.