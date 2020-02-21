Kot ve tekstil ürünleri markalarından biri olan Little Big'in (LTB) çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

LTB ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

LTB hafta içi sabah saat 09.00’da mesaiye başlayıp akşam 21.00’a kadar hizmet veriyor. AVM içerisinde bulunan Little Big mağazaları saat 10.00’da açılıp, akşam 22.00’da kapanıyor. Tüm LTB mağazaları hafta sonu cumartesi ve pazar günleri de faaliyet gösteriyor.

LTB, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında da açıktır. Ayrıca; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermektedir.

LITTLE BİG İLETİŞİM BİLGİLERİ

LTB Merkez ofisi, Bağcılar Mimar Sinan Cad. No:3 Bağcılar/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Little Big merkez ofisine 0212 410 04 10, müşteri hizmetlerine ise 0850 460 02 25 numaralı telefonları tuşlayarak erişebilirsiniz.