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Litvanya, Cumhuriyet Günü’nü kutladı

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta 6 Temmuz Cumhuriyet (Kral Mindaugas) Günü törenle kutlanırken, törene AB Konseyi Başkanı Charles Michel de katıldı.

Litvanya, Cumhuriyet Günü’nü kutladı
Litvanya, Cumhuriyet Günü’nü kutladı
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İHA

Litvanya’da 6 Temmuz Cumhuriyet (Kral Mindaugas) Günü törenle kutlandı. Ülkenin 1991 yılından bu yana kutladığı Cumhuriyet Günü’ne özel düzenlenen resmi törenin adresi bu yıl da başkent Vilnius oldu.

Başkentte bulunan Litvanya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen törene, ülkenin Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda’nın yanı sıra aralarında AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in de bulunduğu yurt dışından gelen konuklar katıldı.

Nauseda ve Michel konuşma yaparken, Litvanya ordusu geçit töreni gerçekleştirdi. Litvanya’yı etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle törenin bir kısmı yağmur altında gerçekleştirildi.

Başkentteki kutlamalar, Vilnius Katedrali’nde yapılacak ayin ve eğitim-kültür etkinliklerinin yanı sıra akşam saatlerinde verilecek konser ile devam edecek.

Yerel saatle 21.00'de milli marşın seslendirilmesinin ardından sona erecek. Ülkenin diğer kentlerinde de kutlamalar düzenlenmesi bekleniyor.

Cumhuriyet Günü, 1991’deki Sovyet darbe girişimi sonrasında Litvanya’nın uluslararası sistemde geniş ölçüde tanınması nedeniyle 1991 yılından bu yana kutlanıyor.

Ülkenin kral olarak taç giyen ilk ve tek hükümdarı Kral Mindaugas’ın taç giyme töreninin 6 Temmuz 1253’te gerçekleştirilmiş olması nedeniyle 6 Temmuz ulusal bayram olarak ilan edilirken, söz konusu günde ülkedeki kamu kurumlarının tamamı tatil ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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