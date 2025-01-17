Litvanya'dan kritik savunma hamlesi

Litvanya Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada savunma bütçesinin gayrisafi milli hasılaya oranla %6'ya çıkarılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada "Litvanya'dan tarihi karar. Ülkemiz savunma bütçesini gayrisafi milli hasılaya oranla %5-6'ya çıkartmaya karar vererek dünyada askeri yatırımlar konusunda lider hâline geliyor. 2026'dan 2030'a kadar bu bütçe operasyonel gücümüzü artıracak." ifadelerine yer verildi.

Litvanya Savunma Bakanı Dovilė Šakalienė ise Rusya'yı ima ederek "Anlamamız gerekiyor ki düşman her geçen gün kabiliyetlerini geliştiriyor. Bu sırada hibrit saldırılara tanık oluyoruz. Savunma harcamalarımızı ciddi anlamda artırarak silah gücümüzü yükseltebilir ve hızlı bir şekilde askeri altyapımızı geliştirebiliriz." dedi.

Bütçe kararının NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamaları sonrasında gelmesi dikkat çekti. Mark Rutte, geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada %2 oranının NATO ülkeleri için oldukça yetersiz olduğunu belirtmiş ve bir an evvel artırılması gerektiğinin altını çizmişti.