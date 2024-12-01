Liverpool: 2 - Manchester City: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 13. haftasında Liverpool, evinde Manchester City'i 2-0 mağlup etti. Gody Gakpo ve Mohammed Salah'ın golleriyle dev maçı kazanan Liverpool, puanını 34'e yükseltti ve en yakın rakipleri Chelsea ile Arsenal'e 9 puan fark attı. 7 maçtır kazanamayan Manchester City ise haftayı 23 puanla tamamladı.
İngiltere Premier Ligi'nin 13. haftasında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Anfield Road'ta oynanan dev maçı kazanan 2-0'lık skorla Liverpool oldu.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Cody Gakpo ve 78. dakikada penaltıdan Muhammed Salah kaydetti.
LIVERPOOL 13. HAFTADA ŞAMPİ...
Bu sezon 13. lig maçında 11. galibiyetini elden Liverpool, puanını 34'e çıkardı ve en yakın takipçisi Arsenal ve Chelsea ile aradaki puan farkını 9'a çıkardı.
CITY'NİN HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI
Resmi maçlardaki galibiyet hasreti 7 maça çıkan Manchester City, 23 puanda kaldı ve zirvenin 11 puan uzağına düştü.
Liverpool, gelecek hafta Newcastle United'a konuk olacak. Manchester City ise sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.