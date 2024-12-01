Liverpool: 2 - Manchester City: 0 | MAÇ SONUCU İngiltere Premier Ligi'nin 13. haftasında Liverpool, evinde Manchester City'i 2-0 mağlup etti. Gody Gakpo ve Mohammed Salah'ın golleriyle dev maçı kazanan Liverpool, puanını 34'e yükseltti ve en yakın rakipleri Chelsea ile Arsenal'e 9 puan fark attı. 7 maçtır kazanamayan Manchester City ise haftayı 23 puanla tamamladı.

Habertürk Giriş: 01.12.2024 - 21:31 Güncelleme: 01.12.2024 - 21:31 facebook

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