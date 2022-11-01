Şampiyonlar Ligi'nde son hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Günün en dikkat çeken maçlarından biri olarak gösterilen mücadelede İngiliz devi Liverpool, köklü İtalyan ekibi Napoli'yi Anfield Road'da konuk ediyor. İşte, gözlerin çevrildiği Liverpool Napoli maçı ile ilgili bilgiler...