Logitech Brio 4K inceleme
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Logitech Brio 4K inceleme

Piyasadaki en güçlü donanıma sahip webcam'ler arasında yer alan Logitech Brio 4K, yüksek görüntü kalitesi ile YouTube ve benzeri platformlarda kullanım için ideal çözüm sunuyor. Logitech Brio 4K'yı sizler için enine boyuna inceledik

26.08.2018 - 01:36 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Logitech'in webcam olarak tanıtmasına karşın çoğu webcam'i fersah fersah aşan donanımıyla fark yaratan Brio 4K, ultra HD görüntü kalitesi, 5 kat dijital yakınlaştırma, HDR teknolojili RightLight 3 gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

Şık bir tasarıma sahip olan ve 63 gram ağırlığındaki Logitech Brio 4K, ayarlanabilir klipsiyle kolayca monitör vb. zeminlerde konumlanabiliyor. Yaklaşık 90 dereceye kadar görüş alanı sunan Brio 4K, ihtiyaca bağlı olarak özelleştirilebilecek 3 farklı görüş alanı ayarıyla geliyor.

Bunlardan ilki olan 65 derece olan, yalnızca kişinin yüzünü ve omuzlarını ekrana getirirken, biraz daha geniş bir alan için 78 ve en geniş seçenek için de 90 derecelik görüş alanını kullanabilirsiniz.

Cihazın adından da anlaşılacağı üzere, 4K yani ultra HD kayıt imkanı sunan ürün, bu çözünürlük seviyesinde piyasaya sürülen ilk webcam olarak tarihe geçti. 4K'da 30 fps, 1080p'de ise ister 30 ister de 60 fps kare hızında çekim yapmaya imkan tanıyan Brio 4K, 5 kat yakınlaştırma seçeneği de sunuyor.

Bir webcam için çok yüksek görüntü kalitesine sahip olduğu için, yakınlaştırdığında bile pek çok webcam'den daha iyi görseller sunan ürün, düşük aydınlatmalarda da RightLight 3 ile öne çıkıyor. Bu özellik sayesinde odadaki ışık dengesini anbean kontrol eden ve ışığı, özneyi ortaya çıkarmak odağında yorumlayan Brio 4K, ister düşük ışık olsun ister de yüksek ışık miktarı olsun, ideal dengeyi ekrana getiriyor.

RightLight 3'ü biraz daha açmak gerekirse, çekim yaptığınız ortamdaki koyu alanı biraz daha aydınlatırken, mevcut aydınlık alanlara minimum şekilde müdahale ediyor. Örneğin arkanızda bir televizyon var ve odanın karanlığında televizyonun ekranı biraz parlıyor. HDR destekli RightLight 3 sayesinde televizyonun ışığı daha da patlamadan ortamdaki ışık miktarı artırılıyor. Bunu gerçek zamanlı olarak yapan Brio 4K, ortaya son derece başarılı görseller çıkarıyor.

Logitech Brio 4K, yalnızca görüntü kalitesiyle değil, ses kalitesiyle de öne çıkıyor. Özellikle dip sesleri minimum seviyede alan ürün, parlak bir ses kalitesi sunuyor. Standart ev kullanıcılarından çok, evde de olsa yayın yapan kullanıcılar için tasarlanmış olan Brio 4K, belli bir seviyeye kadar DSLR kameralara olan ihtiyacı tümüyle karşılayacak donanım ve özelliklere sahip.

 

Logitech Brio 4K teknik özellikleri:

  • 4K Ultra HD görüntülü arama (30 fps’de maksimum 4096 x 2160 piksel)
  • 1080p Full HD görüntülü arama (30 veya 60 fps’de maksimum 1920 x 1080 piksel)
  • 720p HD görüntülü arama (30, 60 veya 90 fps’de maksimum 1280 x 720 piksel)
  • 90 derece görüş alanı (FOV) ve isteğe bağlı yazılım indirme ile gelen iki ek ayar (65 ve 78 derece)
  • Full HD 5 kat dijital yakınlaştırma
  • Düşük ışıktan direkt güneş ışığına kadar değişen çeşitli aydınlatma koşullarında net görüntü için HDR özellikli RightLight 3
  • Gürültü önleme özellikli, yerleşik, çok yönlü, çift mikrofon
  • Windows Hello için kızılötesi sensör teknolojisi 
  • Klips ve tripod dahil birden fazla monte etme seçeneği
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