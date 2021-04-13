Twitter'da Internal Archive tarafından yayınlanan bir tweet, bir iPhone 11 Pro modelinin arkasının görüntülerini paylaştı. Arkadaki yanlış basılmış marka logosunu vurgulayarak iPhone'un net bir görüntüsüne bakıldığında, logonun açısı ve gerçek konumunun, her iPhone'un arkasında bulunan merkezi olarak hizalanmış resmi logolara kıyasla yanlış olduğu açık gözüküyor.

— Internal Archive (@ArchiveInternal) April 9, 2021

Hatalı basılmış logonun merkezde olmadığını ve dikkat çekici şekilde sağda konumlandığını görebiliriz. Ayrıca logonun açısı da hafifçe saat yönünün tersine başlıklandırılmış.

Bununla birlikte, bunun gerçekleşmesi 100 milyonda bir gibi son derece nadir olacağı düşünülüyor. Son olarak, bu yanlış basılmış iPhone 11 Pro'nun 2.700 ABD Dolarına satıldığı iddia ediliyor.