Londra'da kılıçlı saldırgan! Birçok kişi yaralandı

Londra'nın kuzeydoğusunda bir kişi, kılıçla sokaktan geçenlere saldırıda bulundu. İnsanların bıçaklandığına dair ihbarların ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kılıçlı saldırganı tutukladı. Polis, olayın terörle bağlantılı olmadığının düşünüldüğünü söyledi.

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Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamada 36 yaşındaki adamın, Hainault tren istasyonuna yakın bir bölgede saldırısını gerçekleştirdiğini belirtti.

Polis, şüphelinin iki memura da saldırdığını söylerken Metropolitan Polis Müdür Yardımcısı Ade Adelekan, "Bu, ilgili kişiler için dehşet verici bir olay olmalı. Toplumun genelinin şok ve endişe içinde olduğunu biliyorum ancak toplumun geneline yönelik devam eden bir tehdit olduğuna inanmıyoruz."