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Barış yanlısı aktivistlerin oluşturduğu "Savaşı Durdur" platformu yetkilisi Steven Bell, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin, Suudi Arabistan rejiminin doğasını ortaya koyduğunu, benzer bir durumun Yemen'de de yaşanacağını bildirdi.
"Savaşı Durdur" platformu, İngiltere Başbakanlık Ofisi "10 Numara" önünde, Suudi Arabistan ve bu ülkeyle askeri ilişkilerini sürdüren İngiliz hükümetini protesto etti.
Kaşıkçı için adalet çağrısında bulunan göstericiler, İngiltere'nin bu ülkeye Yemen savaşında verdiği desteğe de tepki gösterdi.
AA muhabirinin sorularını yanıtlayan "Savaşı Durdur" platformu yetkilisi Bell, Kaşıkçı cinayetinin, Suudi Arabistan'ın yapısını ortaya koyduğunu vurguladı.
"Gazetecileri keyfi şekilde öldürebilen ve hiç cinayet işlenmemiş gibi davranan bir rejim, Yemen'de korkunç savaş suçları işleyebilecek ve bunlar da hiç olmamış gibi davranacak bir rejimdir." diyen Bell, "İngiltere bu savaşa dahil olmayı bırakmalı. Bu konudaki muhalefetimizi sergilemek ve Yemen'deki savaşın bitirilmesine ve barış sürecinin başlatılmasına yönelik büyüyen uluslararası harekete katılmak için buradayız." diye konuştu.
"İNGİLİZ HÜKÜMETİ AYAK SÜRÜYOR"
İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a güçlü bir baskı uygulayacağına inanmadıklarını belirten Bell, şunları söyledi:
"May, Suudilere baskı uygulamak isteseydi, Suudi komuta merkezindeki İngiliz askerlerini ve personeli geri çekerdi. Onlar geri çekilirse, Suudi Veliaht Prens, İngiliz hükümetinin ciddi olduğunu anlar. Maalesef İngiliz hükümeti ayak sürüyor ve baskı uygulamıyor."
"Cemal Kaşıkçı için adalet" yazılı pankart açan göstericiler, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman aleyhine sloganların yazılı olduğu dövizler de taşıdı.
"Yemen Kasabı Muhammed bin Selman," "İsrail'in resmi sponsoru bin Selman" ve "Yemen'den elini çek" yazılı dövizlerde, Suudi Prensin kanlı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yüzüyle kolajlanmış fotoğraflarına yer verildi.
May'in bugün G-20 zirvesi kapsamında bulunduğu Arjantin'de Veliaht Prens bin Selman ile bir araya gelmesi bekleniyor.
May bugün yaptığı açıklamada, görüşmede İngiltere'nin Kaşıkçı cinayeti ve Yemen konusundaki kaygıları konusunda "çok net bir mesaj" vereceğini söylemişti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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