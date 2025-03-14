Premier Lig'in 29. haftasında Londra derbisi oynanacak. Bu kapsamda Chelsea, Arsenal deplasmanına konuk olacak. Yüzyılı aşkın süredir devam eden rekabette iki takım 207. kez karşılaşacak. Peki, futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Londra derbisi ne zaman, saat kaçta? Arsenal- Chelsea maçı hangi kanalda?