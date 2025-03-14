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        Haberler Bilgi Yaşam Londra derbisi: Arsenal- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig maçları

        Arsenal- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Premier Lig'in 29. haftası Londra derbisine sahne oluyor. Bu kapsamda Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Lig'de son üç maçtır kazanamayan Arsenal 55 puanla ikinci sırada yer alıyor. Öte yandan 49 puanı olan Chelsea dördüncü sırada bulunuyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki, Arsenal- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Londra derbisinin detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 12:23 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:23
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        Premier Lig'in 29. haftasında Londra derbisi oynanacak. Bu kapsamda Chelsea, Arsenal deplasmanına konuk olacak. Yüzyılı aşkın süredir devam eden rekabette iki takım 207. kez karşılaşacak. Peki, futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Londra derbisi ne zaman, saat kaçta? Arsenal- Chelsea maçı hangi kanalda?

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        ARSENAL- CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

        Arsenal- Chelsea maçı 16 Mart Pazar günü 16.30'da oynanacak.

        3

        ARSENAL- CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Emirates Stadyumu'nda oynanacak Londra derbisi beIN Sports 3 üzerinden canlı yayınlanacak.

        4

        LONDRA DERBİSİ TARİHİ

        Arsenal ile Chelsea toplamda 206 kez karşılaştı. 83 müsabaka Arsenal'in üstünlüğüyle sonuçlanırken, 63 mücadeleyi Chelsea kazandı. Aralarında oynanan 60 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

        5

        ARSENAL MUHTEMEL 11

        Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Odegaard, Partey, Rice, Trossard, Nwaneri, Merino

        6

        CHELSEA MUHTEMEL 11

        Sanchez, Fofana, Adarabioyo, Colwill, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Sancho, Palmer, Nkunku, Neto

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