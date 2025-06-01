Loretta Swit, hayatını kaybetti

ABD'li oyuncu Loretta Swit'ten acı haber geldi. Swit, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncunun basın danışmanı Harlan Boll tarafından yapılan açıklamaya göre; Loretta Swit, 30 Mayıs 2025'te New York’taki evinde doğal nedenlerle 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Loretta Swit, 'Gunsmoke', 'Mission: Impossible' ve 'Mannix' gibi birçok projede de yer almıştı.

Loretta Swit, en çok 1972'den 1983'e kadar 11 sezon boyunca yayınlanan ve Kore Savaşı sırasında geçen 'M*A*S*H' dizisinde canlandırdığı Başhemşire 'Margaret Houlihan' rolüyle tanındı. Swit, bu performansıyla 10 Emmy adaylığı elde etti ve 1980 ile 1982'de iki kez ödül kazandı.

Fotoğraflar: AP, Reuters