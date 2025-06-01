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        Loretta Swit, hayatını kaybetti

        'M*A*S*H' dizisinde 'Margaret Houlihan' karakteriyle tanınan ABD'li oyuncu Loretta Swit, 87 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 13:02 Güncelleme: 01.06.2025 - 13:02
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        ABD'li oyuncu hayatını kaybetti
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        ABD'li oyuncu Loretta Swit'ten acı haber geldi. Swit, 87 yaşında hayatını kaybetti.

        Oyuncunun basın danışmanı Harlan Boll tarafından yapılan açıklamaya göre; Loretta Swit, 30 Mayıs 2025'te New York’taki evinde doğal nedenlerle 87 yaşında yaşamını yitirdi.

        Loretta Swit, 'Gunsmoke', 'Mission: Impossible' ve 'Mannix' gibi birçok projede de yer almıştı.

        Loretta Swit, en çok 1972'den 1983'e kadar 11 sezon boyunca yayınlanan ve Kore Savaşı sırasında geçen 'M*A*S*H' dizisinde canlandırdığı Başhemşire 'Margaret Houlihan' rolüyle tanındı. Swit, bu performansıyla 10 Emmy adaylığı elde etti ve 1980 ile 1982'de iki kez ödül kazandı.

        Fotoğraflar: AP, Reuters

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