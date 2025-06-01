Loretta Swit, hayatını kaybetti
'M*A*S*H' dizisinde 'Margaret Houlihan' karakteriyle tanınan ABD'li oyuncu Loretta Swit, 87 yaşında hayata veda etti
ABD'li oyuncu Loretta Swit'ten acı haber geldi. Swit, 87 yaşında hayatını kaybetti.
Oyuncunun basın danışmanı Harlan Boll tarafından yapılan açıklamaya göre; Loretta Swit, 30 Mayıs 2025'te New York’taki evinde doğal nedenlerle 87 yaşında yaşamını yitirdi.
Loretta Swit, 'Gunsmoke', 'Mission: Impossible' ve 'Mannix' gibi birçok projede de yer almıştı.
Loretta Swit, en çok 1972'den 1983'e kadar 11 sezon boyunca yayınlanan ve Kore Savaşı sırasında geçen 'M*A*S*H' dizisinde canlandırdığı Başhemşire 'Margaret Houlihan' rolüyle tanındı. Swit, bu performansıyla 10 Emmy adaylığı elde etti ve 1980 ile 1982'de iki kez ödül kazandı.
Fotoğraflar: AP, Reuters