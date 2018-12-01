Hatay'da 5 yaşındaki lösemi hastası Yağmur Demir için ilik arayan ailesi destek bekliyor. Adana'da özel bir hastanede tedavisi süren kızı için uygun ilik bulunması amacıyla çabalayan İngilizce öğretmeni baba Ramazan Demir'in sosyal medyadan da duyurduğu ilik kampanyasına vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Çok sayıda kişinin bu kapsamda kan ve kök hücre bağışında bulunmak için Antakya Vali Göbeği Alanı'nda hazırlanan Türk Kızılayı tırına gelerek destek vermesi, Demir Ailesi'ni umutlandırıyor.

2.5 YILDIR TEDAVİ GÖRÜYOR

AA'da yer alan habere göre kızına 2.5 yaşında lösemi teşhisi konulduğunu söyleyen baba Ramazan Demir, teşhisin ardından tedavi sürecine başladıklarını anlattı. Tedavinin başlarda iyi seyrettiğini ve iyileşme aşamasına kadar geldiğini ifade eden baba Demir, şöyle konuştu: "Tedavisinde son bir ay ilacı kalmıştı. Ancak hastalığının tekrar nüksettiğini öğrendik. Şu an kemik iliği nakli olması gerekiyor. Bunun için bir kampanya başlattık. Kızım 5 yaşında ve Adana'da özel bir hastanede tedavi görüyor. Türkiye'nin her bir yanından yalnız benim kızım için değil, tüm ilik nakli bekleyen lösemi hastaları için çocuklara yardımcı olalım. Bu kampanya sonucunda umarım ki sadece bizim kızımıza değil, başka çocuklara da yardım sağlanabilir." Baba Demir, Ulusal Kemik İliği Bankası kurulduğunu anımsatarak, tüm vatandaşları bağışçı olamaya davet etti.

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