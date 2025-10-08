Lösemiyi yenen 8 çocuk babası, organ bağışıyla karaciğer yetmezliğini de aştı

Ağrılı 67 yaşındaki Karakuş'a 8 yıl önce lösemi teşhisi konularak tedaviye alındı. İki yıldan fazla Erzurum'daki hastanelerde kemoterapi ve daha sonra ayakta tedavi görerek lösemiyi yenen Karakuş, bir süre önce bazı rahatsızlıkları dolayısıyla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Burada lösemiye bağlı karaciğer yetmezliği tanısı konulan Karakuş, çocuklarının nakil için uygun donör olmadığı belirlenince yaklaşık 1 ay önce kadavradan karaciğer bağışı için sıraya yazıldı.

Bir süre önce kadavradan organ bağışı yapıldığı bilgisi verilen Karakuş, hastaneye davet edildi.

Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen kişiden alınan karaciğer, Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Necip Altundaş tarafından Karakuş'a başarıyla nakledildi.

Organ bağışıyla ikinci kez yaşam mücadelesini kazanan Karakuş, nakil sonrası sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Karakuş, yıllardır tedavi gördüğü lösemi nedeniyle karaciğer yetmezliği geliştiğini anlattı.

Çocuklarının donör olmak istediğini ancak uygun bulunmadıklarını ifade eden Karakuş, "Akşam 8-9 gibi telefonla arandım ve 'Kadavradan organ çıktı.' dediler, bizi çağırdılar. Tahliller yapıp sonra nakil için ameliyata aldılar. Nakilden sonra ikinci baharı yaşadım" dedi.

Karakuş, nakil sonrası sağlık sorunlarının kalmadığını ve durumunun çok iyi olduğunu belirterek, nakli yapan Altundaş'a ve sağlık personeline teşekkür etti.

Nakil öncesi çok üzüldüğünü ve sürekli ölümü düşündüğünü anlatan Karakuş, şöyle devam etti: "Nakil olmazsam 'az zamanın kaldı' diye sürekli öleceğimi düşünüyordum. Bağış yapandan Allah razı olsun, hayatımı ona borçluyum. Herkes organ bağışçısı olsun, bağışlanan karaciğerin sahibine Allah'tan rahmet diliyorum. Organ bağışıyla hayat kurtarın, eğer o bağış olmasaydı belki hayatta değildim. Nakil olarak yeniden dünyaya döndüm, yeniden bir hayata başladım."

"DEĞERLERİ ÇOK İYİ, YÜRÜYOR, YEMEĞİNİ YİYOR"

Doç. Dr. Altundaş da geçmişte lösemi tanısı ve tedavisi gören Karakuş'un bu hastalığa bağlı gelişen karaciğer yetmezliği nedeniyle kendisine başvurduğunu belirtti.