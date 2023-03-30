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Love Island'ın Türk yıldızından dikkat çeken pozlar! Ekin Su Instagram gönderileriyle büyüledi!

İngiltere'de yayınlanan Reality Show'lardan biri olan Love Island'a yarışmacı olarak giren ve şampiyon olarak çıkan Ekinsu Cülcüloğlu, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle dikkatleri üzerine çekiyor. Yarışmadan birlikte ayrıldığı Davide Sanclimenti ile halen aşk yaşayan fenomen isim, son pozlarıyla göz kamaştırdı.

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  • Love Island'ın Türk yıldızından dikkat çeken pozlar! Ekin Su Instagram gönderileriyle büyüledi!

    İngiltere’de Love Island yarışmasıyla büyük ün kazanan Türk kızı Ekin Su Cülcüloğlu, sosyal medya hesabında paylaştığı gönderilerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
  • Love Island'ın Türk yıldızından dikkat çeken pozlar! Ekin Su Instagram gönderileriyle büyüledi!

    Love Island adlı yarışma programında yarışmacılardan George Tasker ile yaşadığı görüntülerle sık sık gündem olan hatta İngiliz basınının da konuştuğu isimlerden biri haline gelen Ekin Su Cülcüloğlu, yarışmanın kazananı olmuştu.
  • Love Island'ın Türk yıldızından dikkat çeken pozlar! Ekin Su Instagram gönderileriyle büyüledi!

    İngiliz televizyonunda izlenme rekoru kıran Love Island 2022’nin birincisi Ekin Su Cülcüloğlu, programda tanıştığı sevgilisi Davide Sanclimenti ile 50 bin sterlinlik ödülü bölüşmüştü.
  • Love Island'ın Türk yıldızından dikkat çeken pozlar! Ekin Su Instagram gönderileriyle büyüledi!

    ABD'ye taşınacağını söyleyen Ekin Su, sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı gönderileriyle adından söz ettiriyor.
  • Love Island'ın Türk yıldızından dikkat çeken pozlar! Ekin Su Instagram gönderileriyle büyüledi!

    İşte Ekinsu Cülcüloğlu'nun Instagram pozlarından bazıları...
  • Love Island'ın Türk yıldızından dikkat çeken pozlar! Ekin Su Instagram gönderileriyle büyüledi!
  • Love Island'ın Türk yıldızından dikkat çeken pozlar! Ekin Su Instagram gönderileriyle büyüledi!
  • Love Island'ın Türk yıldızından dikkat çeken pozlar! Ekin Su Instagram gönderileriyle büyüledi!
  • Love Island'ın Türk yıldızından dikkat çeken pozlar! Ekin Su Instagram gönderileriyle büyüledi!
  • Love Island'ın Türk yıldızından dikkat çeken pozlar! Ekin Su Instagram gönderileriyle büyüledi!
  • Love Island'ın Türk yıldızından dikkat çeken pozlar! Ekin Su Instagram gönderileriyle büyüledi!
  • Love Island'ın Türk yıldızından dikkat çeken pozlar! Ekin Su Instagram gönderileriyle büyüledi!
  • Love Island'ın Türk yıldızından dikkat çeken pozlar! Ekin Su Instagram gönderileriyle büyüledi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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