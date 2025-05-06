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        Haberler Bilgi Ekonomi LPG’YE İNDİRİM GELDİ! İstanbul, Ankara, İzmir motorin, benzin, LPG (otogaz) fiyatları ne kadar oldu? 6 Mayıs 2025 güncel akaryakıt fiyatları

        Araç sahipleri dikkat: LPG'ye indirim geldi! 6 Mayıs 2025 İstanbul, Ankara, İzmir motorin, benzin, LPG fiyatları

        Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar motorin, benzin ve LPG fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği'nin (OPEC+) sekiz üyesi olan ülkelerin üretim artışı kararının ardından petrol fiyatları yüzde 3'ün üzerinde düştü. Bu düşüş LPG'ye indirim olarak yansıdı. Peki, motorin, benzin ve LPG (otogaz) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Mayıs 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 13:28 Güncelleme: 06.05.2025 - 13:28
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        Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. OPEC+ sekiz üyesi olan ülkelerin üretim artışı kararının ardından petrol fiyatları yüzde 3'ün üzerinde düştü. Bu düşüşün akabinde ise LPG’ye indirim geldi. Peki, motorin, benzin ve LPG (otogaz) fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 6 Mayıs 2025 güncel akaryakıt fiyatları…

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        LPG’YE İNDİRİM GELDİ

        LPG'nin (otogaz) litre satış fiyatına 1 lira 2 kuruş indirim geldi.

        İndirimli fiyatlar, 6 Mayıs 2025 Salı gününden itibaren tabelalara yansıdı.

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        BENZİNE VE MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

        Benzin ve motorinde ise fiyat değişikliği olmadı.

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        AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

        Benzin, motorin ve LPG (otogaz) fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. İşte; 6 Mayıs 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 45.20 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.41 TL

        LPG litre fiyatı: 26.19 TL

        6

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 45.05 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.29 TL

        LPG litre fiyatı: 25.59 TL

        7

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 45.81 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.22 TL

        LPG litre fiyatı: 26.09 TL

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        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46.17 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.56 TL

        LPG litre fiyatı: 26.04 TL

        9

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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