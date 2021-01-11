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HaberlerGündem3. SayfaLübnanlı annenin velayet gözyaşları
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Lübnanlı anne, çocuğunun velayetini alınca gözyaşlarına boğuldu

Türkiye'de yaşayan Lübnan uyruklu çift boşandı. Mahkeme, 4 çocuğun velayetini anneye verdi. Babaya ise çocuklarını yılda iki kez görme hakkı tanıdı. Kadın sevinç gözyaşı döktü

Lübnanlı annenin velayet gözyaşları
HABERTURK.COM

Enis Yıldırım'ın haberine göre, yaklaşık 5 yıldır Türkiye’de yaşayan Lübnanlı Samer Ramadan (60) ve Dania Kerdi (43) 1.5 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmaya karar verdi. Yaşları 6 ile 14 arasında değişen 4 çocuk sahibi olan çift boşanmak için Lübnan’da mahkemeye başvurdu. Bu süreçte 6 ay boyunca İstanbul’da yaşayan Ramadan, bir süre sonra Trabzon’a yerleşti.

BABA TRABZON'DA VELAYET DAVASI AÇTI

Ramadan çocukların velayeti için Trabzon 2. Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Velayet davasının devam ettiği süreçte ikamet izinleri bitmek üzere olan çocuklar için geçici velayet alan baba Ramadan, çocukları almak için İstanbul’a gitti. Ümraniye’de anne Dania Kerdi ile yaşayan çocukları polis ve icra memurları eşliğinde olaylı bir şekilde alan baba Samer Ramadan Trabzon’a döndü.

KOCA: EŞİM BANA ŞİDDET UYGULUYOR

Trabzon'da görülen davada eşi Dania Kerdi’nin kendisine şiddet uyguladığını dile getiren Samer Ramadan, "Lübnan kanununa göre çocuklar 12 yaşından sonra babaların yanında yaşaması gerekiyor. Boşanma süresi mahkemede devam ediyor. 1.5 yıldır ayrıyız. Dania benim gözüme yumruk attı. Darp raporu da var" şeklinde konuştu.

Samer Ramadan’ın avukatı Hande Burma ise, tarafların milli hukuku olan Lübnan yasalarına göre çocukların babada olması gerektiğini söyledi. Burma, müvekkilinin eşinden şiddet gördüğünü ve gözünde karıncalanma olduğunu ileri sürdü.

'VELAYET ANNEYE VERİLMELİ

Çocukların velayetinin anneye verilmesini talep eden Dania Kerdi’nin avukatı Işıl Demir Güner ise, müvekkilinin ekonomik durumunun iyi olduğunu ve Lübnan'da açılan bir velayet davası olmasına rağmen neden ikinci davanın Türkiye'ye açıldığını sordu. Avukat Güner, "Davayı kazanmaları halinde Türkiye'de tanıtmaları yeterli olacaktı" dedi.

ANNE: ÇOCUKLARIMA BAKAMIYOR, YEMEKLERİ BÜYÜK KIZIM YAPIYOR

Dania Kerdi ise, boşanma aşamasında olduğu eşinin hasta olduğu için çocuklarına bakamadığını belirterek, "Çocuklarıma hakaret ediyor. Yemekleri büyük kızım yapıyor. Çocukların vereceği beyandan çekinerek onları duruşmaya getirmedi" dedi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme, çocukların velayetini anneye verdi. Mahkeme yılda iki kez 3 hafta çocukların babalarında kalmasına hükmetti. Bu arada dün anne Dania Kerdi çocuklarını icra yoluyla babadan alarak kaldığı otele yerleşti.

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