Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Lübnanlı askeri uzman: Çağrı cihazlarının patlatılması 8 Ekim'den sonraki en büyük güvenlik açığıdır | Dış Haberler

        Lübnanlı askeri uzman: Çağrı cihazlarının patlatılması 8 Ekim'den sonraki en büyük güvenlik açığıdır

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda çatışmalar yaşanıyor. Tel Aviv yönetiminin Lübnan'a geniş çaplı saldırı düzenleyebileceği yönündeki haberler giderek artıyor. İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu Hizbullah ile yaşanan gerilimin daha da tırmandığı belirtiliyor. Saldırıda biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kadarı ağır yaklaşık 2750 kişinin yaralandığı açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 21:35 Güncelleme: 17.09.2024 - 21:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        'İsrail bunu tek başına yapamaz'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lübnanlı askeri uzman Hişam Cabir, Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatılmasını 8 Ekim 2023'ten bu yana "en büyük güvenlik açığı" olarak nitelendirerek, İsrail'in bunu ancak bazı müttefiklerle yapabildiğini söyledi.

        Askeri uzman Cabir, Lübnan'da 8 kişinin ölmesine ve 2 bin 800 kişinin yaralanmasına yol açan çağrı cihazlarının patlaması olayını AA muhabirine değerlendirdi.

        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı Haberi Görüntüle

        Cabir, "Bunlar, küçük boyutlu çağrı cihazlarıdır. Bu cihazlar, bazen de şifreli olan belirli bazı mesajları göndermek için kullanılıyor. Bu durumda İsrail, bu cihazlarla gönderilen mesajlara takip edemediği için patlatma kararı almıştır. Bu üst düzey tekniksel bir eylemdir. İsrail bunu tek başına yapamaz, işbirlikçilerin yardımlarıyla yapmıştır." diye konuştu.

        REKLAM

        Söz konusu çağrı cihazlarının etkilerine de değinen Cabir, "Bu cihazdaki küçük bataryanın infilak etmesi, kişinin kalbine yakın olmadığı sürece ölüme yol açmaz ancak üzerinde bulunan kişiyi yaralar." dedi.

        Lübnan'ın farklı bölgelerindeki kişilerin üzerindeki aynı anda patlatılmasının, 8 Ekim'den beri İsrail ile Hizbullah arasındaki ilk ve büyük güvenlik açığı olduğuna işaret eden Cabir, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Çağrı cihazlarının patlatılması 8 Ekim'den sonraki en büyük güvenlik açığıdır. Bu olay, muhtemel savaş durumunda İsrail'in büyük tekniklere sahip olduğu yönünde Hizbullah'a bir mesajdır."

        "KARŞILIK VERİLMEMESİNE ÇOK ŞAŞIRIRIM"

        Öte yandan eski İsrail Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Amos Yadlin, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "Hizbullah'ın çağrı cihazlarının patlatılmasına karşılık vermemesine çok şaşıracağım." dedi.

        Yadlin, bu eylemi yapan İsrail'in daha çok sürprizlere sahip olmasını umduğunu söyledi.

        İsrail ordu radyosunun haberinde, "Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatılması eyleminin arkasından Tel Aviv çıkarsa, bununla Hizbullah'a herhangi bir plan yapmaya karşı caydırıcı mesaj veriliyor." denildi.

        REKLAM

        Bununla aynı zamanda Hizbullah içinde bir kaosun hedeflendiğine işaret edilen haberde, Lübnan'da gerçekleşen olayın ancak bir devlet tarafından yapılabilecek bir eylem olduğu ifade edildi.

        Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşanmıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

        İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #lübnan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza!
        UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza!
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        17 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        17 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Galatasaray sponsorluk anlaşmasını askıya aldı!
        Galatasaray sponsorluk anlaşmasını askıya aldı!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        'Kara Liste'de 441'inci
        'Kara Liste'de 441'inci
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Erdoğan, Fenerbahçe heyetini kabul etti
        Erdoğan, Fenerbahçe heyetini kabul etti
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler
        Kamyonda hidrojen devri
        Kamyonda hidrojen devri
        İdil Bilgen yabancı basında
        İdil Bilgen yabancı basında
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?