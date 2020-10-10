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Lübnanlı milyarderin 21.5 milyon sterlinlik doğum günü partisi...

Lübnanlı bir kadın milyarder 40. yaş doğum günü kutlamaları için 21.5 milyon sterlin harcama yaptı... Lüks doğum günü partisinde bütçenin büyük bir kısmı elbiseye ayrıldı. Değerli ve nadir taşlardan oluşan elbise için 20.1 milyon sterlin harcandı

Lübnanlı milyarderin 21.5 milyon sterlinlik doğum günü partisi...
HABERTURK.COM

Lübnanlı kadın milyarder 21.5 milyon sterlin harcama yaparak doğum günü partisi düzenledi.

İsmi açıklanmayan Lübnanlı milyarder, sosyal mesafe kurallarına uyarak İspanya, Mijas’ta düzenlediği partiye yakın akraba ve arkadaşlarını davet etti.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA PARTİ YAPTI

Daily Mail'in haberine göre aynı anda dünyanın farklı yerlerinde düzenlediği 20 kadar mini partiye, video konferans görüşmeyle bağlanarak toplamda 150 kadar misafiri ağırladı.

Dünyanın farklı noktalarında aynı anda yapılan partilerde misafirlere verilen hediyelerin, yapılan ikramların tüm masraflarını Lübnanlı milyarder karşıladı. Milyarderin giydiği 20.1 milyon sterlinlik elbise partinin ilgi odağı oldu.

Elbise tasarımını Orta Doğu'dan ilham alan İngiliz moda tasarımcısı Debbie Wingham tarafından tasarlandı. Wingham, aynı zamanda partiyi de planlayan kişi oldu. Elbise tasarımında Wingham’a 2010 yılında hayatını kaybeden ünlü Londralı moda tasarımcı Alexander McQueen’in yeğeni Gary McQueen yardım etti.

ONLARCA ELMAS KULLANILDI

Göz alıcı elbise için 1 karattan 4 karata kadar farklı ebatlarda toplam 18 milyon sterlin değerinde 15 tane nadir kırmızı elmas kullanıldı.

Ayrıca elbise 150 bin sterlin değerinde 20 adet siyah elmas, 600 bin sterlin değerinde 10 adet 3 karatlık beyaz elmas, 100 bin sterlin değerinde 1 adet 3 karat mavi elmas, 250.000 sterlin değerinde 6 adet 2.5 karatlık sarı elmas, 4 bin kadar 100 bin sterlin değerinde 1 karat elmas ve bin adet inci taşıdı.

Doğum günü sahibi elbisesini, 250 bin sterlin değerindeki Bulgari marka gerdanlıktan yapılmış siperlikle tamamladı.

65 BİN STERLİNLİK HEDİYE

İspanya’daki partiye katılan tüm davetlilere 65 bin sterlin değerinde bileklik olarak da kullanılabilen pırlantalarla kaplı bir yüz koruma maskesi hediye edildi.

Her ne kadar Covid-19 kısıtlamaları katılımcıların aynı ortamda bulunmasına engel olsa da eli açık ev sahibinin isteğiyle 20 farklı partideki 150 misafir video konferans ile birbirine bağlandı.

Londra, Los Angeles, Hong Kong, Kuveyt ve Katar’da ikişer etkinlik, Dubai’de üç etkinlik ve Paris, Tokyo, Moskova’da da birer etkinlik düzenlendi.

Gurme yemek ve içecek içeren 16 bin sterlinlik hediye sepeti tüm davetlilere hediye edildi. Uzak noktalardaki partileri organize eden kişilere de el yapımı Louis Vuitton yüz maskesi, bin sterlinlik Louis Vuitton kalemlik, altın ve havyar, krem, serum, yüz temizleyiciai ve 250 sterlin değerinde limited-edition Graysey X McQueen jean içeren hediye paketi verildi. Tüm partilerden önce ve sonra parti organizatörlerine temizlik ve dezenfekte önlemleri aldırıldı.

İŞTE DOĞUM GÜNÜ MALİYETİ

Elmaslarla dolu doğum günü elbisesi: 20.1 milyon sterlin

Bulgari maskesi: 250.000 sterlin

Sosyal mesafeli hediye kutuları: 60.000 sterlin

İspanya'daki misafirler için bilezikler: 650.000 sterlin

Dezenfektan masrafları: 60.000 sterlin

Yemek servisi: 250.000 sterlin

İçecekler: 80.000 sterlin

Toplam parti maliyeti: 21.45 milyon sterlin

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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