        Lucas Torreira'a çiçekçi şoku

        Lucas Torreira'a çiçekçi şoku

        Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Bebek'teki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Otomobiline yönelirken ilginç bir an yaşayan Torreira'nın önünü kesen çiçekçi ünlü futbolcudan para istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 08:13 Güncelleme: 31.10.2025 - 08:13
        Çiçekçi önünü kesti
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, Bebek'te objektiflere yansıdı.

        Girdiği bir mekânda yoğun ilgiyle karşılaşan Lucas Torreira, çıkışta muhabirlerin Rabia Soytürk ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar hakkındaki sorularını gülümseyerek yanıtsız bıraktı.

        ÇİÇEKÇİ ÖNÜNÜ KESTİ

        Lucas Torreira, daha sonra aracına yönelirken ilginç bir an yaşandı. Bir çiçekçi, futbolcunun aracının önünü keserek geçişine engel oldu. Çiçekçinin Torreira'ya dönüp "I love you, money" (Seni seviyorum. Para...) diye seslenmesi dikkat çekti.

        Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Lucas Torreira, daha sonra oradan ayrıldı.

        #Lucas Torreira
