Lucas Torreira: Gitmek istediğim zamanlar oldu

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Sivasspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET"

Karşılaşmayı hak ettiklerini söyleyen yıldız oyuncu, "Genel anlamda çok mutluyum. Takım çalışmasının bir sonucu. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Seviyesi yüksek bir takımız. Herkesi tebrik ediyorum. İnsanları mutlu etmek bizi mutlu ediyor. Çok zor maçlar var önümüzde, konsantre olarak her maçı en önemli maç diye görmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.