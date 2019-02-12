TFF ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden A Mill Takım'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Rus basınından Sport Express'e konuştu. Rumen çalıştırıcı, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Rus ekibi Zenit'i zor bir eşleşmenin beklediğini belirterek "Zenit'ten bir yetkiliyle görüştüm. Ama bu kişi, kesinlikle teknik direktör Semak değildi. Bu Fenerbahçe'nin Kasım-Aralık dönemindeki Fenerbahçe ile aynı olmadığını söyledim. Birkaç kaliteli takviyeyle oyunlarını güçlendirdiler. Son üç maçta iyi gözüktüler. İkisini kazanıp birini kaybettiler. Eğer Zenit, aralık ayında Fenerbahçe ile karşılaşsa onlar için daha kolay olurdu. Ama Zenit halen maçın favorisi" şeklinde konuştu.

"BERABERLİK OLASI SONUÇ"

Luce, bugünkü karşılaşmanın skoru ile ilgili olarak "Ben Zenit'in Fenerbahçe'den daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama aynı zamanda Fenerbahçe için Avrupa Ligi çok önemli. Zenit'e karşı alınacak bir galibiyet onlar adına çok iyi olacaktır. Bugün en olası sonuç beraberlik olur" ifadelerini kullandı.

"TEKRAR KULÜP TAKIMI ÇALIŞTIRMAK İSTİYORUM"

Lucescu, A Milli Takım macerasının ardından kariyerine dair ne düşündüğüne yönelik soruya ise yeniden kulüp takımı çalıştırmak istediğini belirtip şu yanıtı verdi: "Tekrar kulüp takımı çalıştırmak istiyorum. Ama haziranda gelecek teklifleri değerlendireceğim. Şimdi maçları takip edeceğim. Mesela Fenerbahçe'nin Zenit'i ağırlayacağı mücadeleyi statta izleyeceğim. Sonra perşembe günü Galatasaray'ın Benfica maçına gideceğim. Sonra belki Romanya'ya giderim. İzleyici olarak Şampiyonlar Ligi maçlarını takip etmek istiyorum. PAOK'u çalıştıran oğlum Razvan'a da destek olacağım. Teknik direktörlükte başarı kazanıyor olması önemli."