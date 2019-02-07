Türk futbolunda devam eden yabancı serbestliği tartışmaları gündemdeki yerini korurken A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan yine kural karşıtı açıklamalar geldi. Habertürk'ten Oğuzhan Genç'in haberi şöyle: Rumen çalıştırıcı, ülke basınına verdiği röportajda Türk futbolunun en büyük probleminin yabancı oyuncu serbestliği olduğunu öne sürdü. Tecrübeli çalıştırıcı "Türkiye'deki en büyük problem, Türk oyuncuların yükselişini engelleyen sınırsız sayıda yabancı oynatılmasına izin verilmesi... Biz de milli takıma alt liglerden oyuncu seçmek zorunda kaldık. Çünkü genç Türk oyuncuları bulmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Luce açıklamalarının devamında "Mesela Zeki Çelik, 21 yaşında... Sezon başında İstanbulspor'dan Lille'e gitti. Onu milli takıma çıkardım. Şimdi ise takımının önemli oyuncularından biri oldu. Adım adım ilerleyerek milli takımı gençleştiriyoruz" derken tablo ise bunun tam tersini söylüyor. "YATA YATA PARA KAZANAN YERLİLER" GİTTİ, "YABANCILARLA REKABET EDEN YERLİLER" GELDİ Yeni yabancı kuralının Türk futboluna en önemli etkisi maaş konusunda oldu. Yabancı sınırından ötürü takımlar, öncesinde çok büyük paralar ödedikleri yerlilere artık 'normal' seviyede ücretler ödemeye başladı. Kısacası kural sonrası yeni "Tarık Çamdal vakaları" geride kaldı.

Galatasaray’da 42 resmi maçta görev alan Tarık Çamdal, sarı-kırmızılı formayla 2950 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki futbolcu, bu süre zarfında sarı-kırmızılılardan dakikada 8 bin 755 TL gelir elde etti.

Bu durum da "yata yata para kazanan yerliler" yerine "forma rekabetini kazanan yerliler"in oynamasını sağladı. Türk futbolu, geçtiğimiz sezon Cengiz Ünder ve Cenk Tosun transferlerinde olduğu gibi yurt dışına çok önemli satışlar gerçekleştirirken yeni yıldızlar da Avrupa devlerinin radarına girmeye başladı. OZAN KABAK 4 AYDA ALMANYA'NIN YOLUNU TUTTU Galatasaray'da Ozan Kabak eylül ayında sırtına geçirdiği formayı bir daha bırakmadı. Şampiyonlar Ligi'nde tecrübeli stoperlere taş çıkardı. 4 ayın sonunda, devre arasında 11 milyon Euro bonservisle Stuttgart'ın yolunu tuttu.

Galatasaray, Ozan Kabak'ı Stuttgart'a göndererek Türk futbol tarihinin en karlı satışlarından birini gerçekleştirdi. Altyapıdan çıkan 18 yaşındaki futbolcu, 0 maliyetle takıma girip 11 milyon euro'ya satıldı.