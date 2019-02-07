Lucescu'dan masallar!

Giriş: 07.02.2019 - 15:19 | Güncelleme:  

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ülkesi Romanya'da verdiği röportajda yine yabancı kuralından yakındı. Luce, kural nedeniyle Türk futbolcuların oynamadığını öne sürerken tablo ise tam tersini söylüyor. Büyük takımdakiler başta olmak üzere pek çok yerli isim bu sezon da adından söz ettirirken Rumen çalıştırıcının neye istinaden bunları söylediği kafalarda soru işareti yarattı

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Türk futbolunda devam eden yabancı serbestliği tartışmaları gündemdeki yerini korurken A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan yine kural karşıtı açıklamalar geldi. Habertürk'ten Oğuzhan Genç'in haberi şöyle:

Rumen çalıştırıcı, ülke basınına verdiği röportajda Türk futbolunun en büyük probleminin yabancı oyuncu serbestliği olduğunu öne sürdü. Tecrübeli çalıştırıcı "Türkiye'deki en büyük problem, Türk oyuncuların yükselişini engelleyen sınırsız sayıda yabancı oynatılmasına izin verilmesi... Biz de milli takıma alt liglerden oyuncu seçmek zorunda kaldık. Çünkü genç Türk oyuncuları bulmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Luce açıklamalarının devamında "Mesela Zeki Çelik, 21 yaşında... Sezon başında İstanbulspor'dan Lille'e gitti. Onu milli takıma çıkardım. Şimdi ise takımının önemli oyuncularından biri oldu. Adım adım ilerleyerek milli takımı gençleştiriyoruz" derken tablo ise bunun tam tersini söylüyor.

"YATA YATA PARA KAZANAN YERLİLER" GİTTİ, "YABANCILARLA REKABET EDEN YERLİLER" GELDİ

Yeni yabancı kuralının Türk futboluna en önemli etkisi maaş konusunda oldu. Yabancı sınırından ötürü takımlar, öncesinde çok büyük paralar ödedikleri yerlilere artık 'normal' seviyede ücretler ödemeye başladı. Kısacası kural sonrası yeni "Tarık Çamdal vakaları" geride kaldı.

Galatasaray’da 42 resmi maçta görev alan Tarık Çamdal, sarı-kırmızılı formayla 2950 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki futbolcu, bu süre zarfında sarı-kırmızılılardan dakikada 8 bin 755 TL gelir elde etti.

Bu durum da "yata yata para kazanan yerliler" yerine "forma rekabetini kazanan yerliler"in oynamasını sağladı. Türk futbolu, geçtiğimiz sezon Cengiz Ünder ve Cenk Tosun transferlerinde olduğu gibi yurt dışına çok önemli satışlar gerçekleştirirken yeni yıldızlar da Avrupa devlerinin radarına girmeye başladı.

OZAN KABAK 4 AYDA ALMANYA'NIN YOLUNU TUTTU

Galatasaray'da Ozan Kabak eylül ayında sırtına geçirdiği formayı bir daha bırakmadı. Şampiyonlar Ligi'nde tecrübeli stoperlere taş çıkardı. 4 ayın sonunda, devre arasında 11 milyon Euro bonservisle Stuttgart'ın yolunu tuttu.

Galatasaray, Ozan Kabak'ı Stuttgart'a göndererek Türk futbol tarihinin en karlı satışlarından birini gerçekleştirdi. Altyapıdan çıkan 18 yaşındaki futbolcu, 0 maliyetle takıma girip 11 milyon euro'ya satıldı.

YUNUS AKGÜN GELİYOR

Altyapı konusunda büyük bir atılım içinde olan Galatasaray'ın son yıldız adayı ise Yunus Akgün. Türkiye Kupası'nda Boluspor karşısında yaptığı hat-trick'le adından söz ettiren genç oyuncu için Belçika ekibi Anderlecht'in kapıyı çaldığı biliniyor.

DORUKHAN TOKÖZ FORMAYI KAPTI, GÜVEN SAHNEDE

Beşiktaş'ta formayı son dönemde kapan Dorukhan Toköz, gelecek vadeden gençlerin başında geliyor. Eskişehir'den 150 bin Euro'ya transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu, performansıyla Oğuzhan Özyakup, Atiba ve Medel'in de bulunduğu orta saha rotasyonunda adı tahtaya ilk yazılan kişi haline geldi. Dorukhan'ın ayrıca 3 de golü bulunuyor!

Kartal'ın yine sezon başında kadrosuna kattığı Güven Yalçın da ikinci forvet konumunda bulunurken önü açık bir yıldız adayı olarak göze çarpıyor.

SADIK ÇİFTPINAR KENDİ HİKAYESİNİ YAZDI

Fenerbahçe'nin devre arasında Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar da yerli üretim konusundaki son örneklerden. Galatasaray altyapısı kökenli olan 26 yaşındaki futbolcu, 2013-14'te 3. Lig'de Akçabaat forması giyerken, 2014-15 devre arasında Yeni Malatya'ya transfer olur. Doğu ekibi ile her sezon bir lig atlayan sadık Süper Lig'de de 1,5 sezon forma giyip Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sadık, yabancı kuralına rağmen istikrarlı performans gösteren yerli isimlerin başında geliyor.

ABDÜLKADİR ÖMÜR VE YUSUF YAZICI'LARA YENİLERİ EKLENİYOR

Maddi zorluklar nedeniyle öze dönüş kararı alan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı takımın değişmez isimleri olmaya devam ederken sergilenen performans geçtiğimiz yılların çok ilerisinde...

Avrupa devlerinin radarına girmeye başlayan Abdülkadir ve Yusuf, futbollarıyla herkesi büyülerken yeni gençler de ortaya çıktı. Onur Kıvrak ve Esteban'la yollarını ayıran Bordo-Mavililer'de kaleyi Uğurcan Çakır koruyor.

Fırtına'da orta sahada Batuhan Artarslan ve Abdülkadir Parmak ile savunmada Hüseyin Türkmen üçlüsü takımda şans bulan diğer genç isimler olarak göze çarpıyor.

MERT GÜNOK KÜLLERİNDEN DOĞDU, İRFAN CAN DEĞİŞMEZ OLDU

Türkiye'nin var olan kalecileri arasında Mert Günok bu sezonki formuyla göz dolduruyor. Başakşehir'le şampiyonluğa koşan 29 yaşındaki eldiven, buna rağmen A Milli Takım'a çağrılmadı.

İrfan Can Kahveci... Lider Başakşehir'in bir diğer yerli yıldızı ise İrfan Can Kahveci... 23 yaşındaki orta saha bu sezon takıma tam anlamıyla yerleşirken 24 maçın 20'sine ilk 11 başladı ve ligde 4 gol, 4 asist üretti.

MERİH DEMİRAL, İTALYA'YA TRANSFER OLDU

Fenerbahçe altyapısından çıkan ve daha sonra Portekiz'de Alcanenense ve Sporting Lizbon'da ter döken Merih Demiral, Alanyaspor'da geçirdiği yarım sezonun ardından devre arasında İtalya Seria A ekplerinden Sassuolo'ya transfer oldu. Bonservisine 7 milyon Euro ödenen Merih, Fenerbahçeli taraftarların en büyük 'keşke'lerinden biri haline geldi.

TAYLAN ANTALYALI VE EMRE KILINÇ PARLIYOR

Ligin yeni ekibi BB Erzurumspor'da forma giyen Taylan Antalyalı, bu sezon adından söz ettiren yerli isimlerden... 24 yaşındaki futbolcu, takımı adında 4 gol üretti.

Sivasspor'da ise Emre Kılınç, geçtiğimiz sezonki gibi takımın etkili isimlerinden... Emre, 5 gol ve 4 asiste imza attı.

Bursaspor yerlilerle yürüyor Bursaspor, yerlilere en çok şans veren kulüplerin başında geliyor. Yeşil-byeazlılar, özellikle devre arası kampında yaptıkları hamle ile dikkat çekmişti. Teknik direktör Samet Aybaba, kampa 23'ü yerli olmak üzere 32 futbolcu çağırmış, bu 23 yerlinin 16'sı Bursa altyapısından olmuştu.

LUCE YAKINIYOR AMA TRANSFER REKORU KIRILDI!

Mircea Lucescu, yabancı kuralından yakınırken yerli oyuncuların Avrupa'ya gitme oranı oldukça yükseldi. Yabancı serbestliğinden önceki 8 yılda, sadece 15 futbolcu yurt dışına transfer olurken, serbestlikten sonra ise bunun neredeyse 2 katı futbolcu yurt dışına transfer oldu.

İŞTE O TABLO

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