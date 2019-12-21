25 yaşındaki oyuncu Lucy Boynton, sevgilisi Rami Malek'le ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Boynton, yolda sevgilisiyle yürürken Malek'in hayranları tarafından defalarca çevrilmesiyle ilgili, "Yabancı biriyle durup dururken sarılamazsınız" dedi.

Oyuncuya erkek arkadaşının hayranlarından gelen yoğun ilgiden bahsedilince Boynton, şu şekilde konuştu:

Sokakta yürürken, yabancı birine durup dururken sarılamazsınız. Bu tamamen sahiplenme duygusuyla ilgili… Ben de onun gibi hayatımın geri kalanında oyunculuk yapmak istiyorum. Son dönemde kaliteli vakit geçirmenin, her şeyi yapabiliyor olmaktan daha önemli olduğunu keşfettim

'EN İYİ ERKEK OYUNCU'

Rami Malek, 91. Oscar Ödül Töreni'nde 'Bohemian Rapsody' filminde canlandırdığı unutulmaz şarkıcı 'Freddy Mercury' karakteriyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.