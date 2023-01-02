"Benim için Thierry Henry, Belçika'nın bir sonraki teknik direktörü. Buna hiç şüphe yok. Açıkça söylüyorum: Bir sonraki teknik direktör o olacak. Tüm oyuncuların saygısını kazandı, her şeyi kazandı. Koçluğu biliyor, oraya gitmek için ne yapmamız gerektiğini biliyor. Takımı, ligi, kadroyu biliyor. Benim için milli takım için ideal teknik direktör o.''