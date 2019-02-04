Polis her yerde o sürücüyü arıyor

Kaza, Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü iddiaya göre başka bir otomobil ile yarışıyordu. Aşırı suratlı olan otomobilin sürücüsü karşıdan karşıya geçmek isteyen bir gence çarptı. Ardından önünde seyir halinde bulunan 2 otomobile çarparak durabildi. Kazaya neden olan sürücü hızla olay yerinden koşarak kaçtı.

KAZA SONRASI CAN PAZARI

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan 4 kişiyi aracının tavanını keserek kurtardı. Sağlık ekipleri Hacer A., Ahmet A., Sena Nur A. ve ismi öğrenilemeyen bir yaralıyı hastanelere götürdü. Olay yerinde durumu ağır olan Sena Nur A. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.



LÜKS OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI GENÇ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Otomobilin çarptığı genç ise olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen gencin üzerinden kimlik çıkmadı. Cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaçan sürücüyü yakalama çalışması başlattı.