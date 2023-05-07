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Haberler Gündem 3. Sayfa Lüks villadan yönetilen şebeke ile "Hayat sigortası" dolandırıcılığı
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Erzurum merkezli "hayat sigortası" dolandırıcılığı! Şebekeyi İstanbul'daki lüks villadan yönetmiş

Erzurum merkezli düzenlenen operasyonda, telefonla ulaştıkları kişileri, hayat sigortası borçlarının ödenmemesi halinde tüm mal varlıklarına icra geleceğini söyleyerek dolandırdıkları belirlenen 22 zanlı yakalandı. Suç örgütü elebaşı olduğu öğrenilen Selim D.'nin, İstanbul'un Beykoz ilçesinde lüks bir villa kiralayarak şebekesini buradan yönetip vatandaşları da kurduğu sistemle dolandırdığını belirlendi

Lüks villadan yönetilen şebeke ile
AA

Erzurum'da yaşayan N.T., telefonla ulaşıp "Türkiye Varlık Hayat Sigortası'ndan arıyoruz. Geçmiş dönem borçlarınızı ödemezseniz tüm mal varlıklarınıza icra gelecek" diyerek kendisini 1 milyon 700 bin lira dolandıran kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edilerek çalışma başlatıldı.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ İSTANBUL'DA VİLLA KİRALAMIŞ

Ekipler, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütü elebaşı olduğu öğrenilen Selim D'nin, İstanbul'un Beykoz ilçesinde lüks bir villa kiralayarak şebekesini buradan yönetip vatandaşları da kurduğu sistemle dolandırdığını belirledi.

2'Sİ KADIN 22 KİŞİ YAKALANDI

Mağdurlardan 17 kişiye ulaşan polisler, şüphelilerin aynı yöntemle Türkiye genelinde 61 vatandaşı 5 milyon liradan fazla dolandırdığını tespit etti. Erzurum merkezli İstanbul, Ağrı ve Manisa'da 24 kişilik suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden ikisi kadın 22'sini yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda vatandaşa ait kimlik, adres ve kişisel verilerin tutulduğu dokümanlar ve başka şahıslara ait kredi ve banka kartları, dolandırıcılıkta kullanılan cep telefonları, sim kartlar ve bilgisayarlar ele geçirildi.

ZANLILARIN BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

Gözaltına alınan 22 şüpheli, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlıların banka hesaplarına mahkeme kararıyla suç geliri kapsamında el konulduğu öğrenildi.

Bu arada, örgüt elebaşı Selim D.'nin 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve 1 yıl önce hükümlü olduğu cezaevinden firar ettiği belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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