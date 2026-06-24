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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Lumumba pozuyla tanınan ikonik taraftar Mboladinga tribündeki yerini aldı!

        Lumumba pozuyla tanınan ikonik taraftar Mboladinga tribündeki yerini aldı!

        Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin ikonik taraftarı Michel Nkuka Mboladinga, Dünya Kupası'nda tribündeki yerini aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 20:28 Güncelleme:
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        İkonik taraftar tribündeki yerini aldı!

        Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bağımsızlık kahramanı Patrice Lumumba'nın "canlı heykeli" gibi poz vermesiyle tanınan ikonik taraftar Michel Nkuka Mboladinga, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda tribündeki yerini aldı.

        Demokratik Kongolu taraftar, Ebola karantinasının ardından Dünya Kupası'nda takımın açılış maçını kaçırdıktan sonra Kolombiya karşılaşmasında tribündeki yerini aldı.

        FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Meksika’nın Guadalajara kentinde karşılaştığı maçta futbol dünyasında hayran kitlesine sahip olan ve kendine has tarzıyla tanınan ünlü amigo Mboladinga, Kongo tribünlerinde yer alarak, "Leoparlar" lakaplı milli takımına destek verdi.

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        Fas'ta düzenlenen son Afrika Uluslar Kupası sırasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin suikasta kurban giden bağımsızlık lideri Patrice Lumumba'nın heykeli gibi poz vererek ün kazanan Mboladinga, Ebola karantinası nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz'e karşı oynanan açılış maçını kaçırdıktan sonra Kongo'nun Kolombiya'ya 1-0 yenildiği müsabakayı tribünde izledi.

        LUMUMBA ANISINA MAÇ BOYUNCA HAREKETSİZ DURUYOR

        "Patrice Lumumba'nın torunu" lakaplı Michel Mbuladinga'nın ülkesinin maçları sırasında hareketsiz ve sessiz bir şekilde durması sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

        Mbuladinga, ülkesinde iktidara geldikten sadece bir yıl sonra 1961'de öldürülen ilk başbakan Patrice Lumumba'nın anısına milli maçlarda hareketsiz bir şekilde ayakta durup sağ kolunu gökyüzüne doğru kaldırıyor. Taraftar, Lumumba'nın anısını heykelindeki pozu gibi ayakta sabit kalarak onurlandırıyor.

        Patrice Lumumba, ülkesini Belçika sömürgeciliğinden bağımsızlığa kavuşturduktan bir yıl sonra, 1961 yılında, öldürülürken cesedi asitte eritildi. Daha sonra yapılan soruşturmalarda Belçika'nın kalıntılarının bir kısmını sakladığı ortaya çıktı.

        Cesedinin eritilerek yok edilmesinden sonra Lumumba'nın vücudundan geriye kalan tek parça olan dişi, 20 Haziran 2022'de, yani 61 yıl sonra, Brüksel'de ailesine teslim edildi.

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