Luna Cantata konseri Yeldeğirmeni Sanat'ta

İstanbul’un tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan semtlerinden Yeldeğirmeni, 14 Mart 2025 Cuma akşamı saat 20.00’de, müziğin farklı coğrafyalarını ve dönemlerini bir araya getiren özel bir konsere ev sahipliği yapacak. Luna Cantata, klasik müzikten dünya ezgilerine, caz doğaçlamalarından özgün bestelere uzanan geniş bir yelpazede, dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'ndeki konserde Luna Cantata, Barok ve Romantik Dönem bestecilerinin eserlerinin yanı sıra, Anadolu ve dünya folk müziklerinden örnekleri de kendilerine özgü tarzda yorumlayarak dinleyicilere zengin bir repertuar sunacak. Topluluk, konserlerinde caz doğaçlamalarına da yer vererek müziğin farklı renklerini bir araya getiriyor.

Luna Cantata, soprano Ayşen Zülfikar, piyanist Baturay Yarkın, klarinetist Beste Su Bayramoğlu, tabla ve perküsyon sanatçısı Müge Kuseyri’den oluşuyor. Her biri alanında usta olan sanatçılardan oluşan ve farklı müzik türlerini harmanlayarak şiirsel bir anlatımla sunan topluluk, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.