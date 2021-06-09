"SAYEMDE BİŞEKTOMİ YAPTIRDIN"

Davayı kaybeden Kılınç, Instagram hesabından yine Hande Erçel'i hedef aldı. Kılınç, yaptığı paylaşıma, "Sayemde bişektomi (yanak estetiği) yaptırdın. Bugünkü eserini bana borçlusun. 1000 TL de başımın, gözümün sadakası olsun." ifadelerini not düştü.